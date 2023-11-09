Как ускорить мобилизацию — боец ВСУ ответил и указал на важные ошибки

Украинские военнослужащие на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

С начала полномасштабной войны в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Неудивительно, что за эти почти два года граждане испытывают усталость, а на фронте заметна нехватка живой силы. Сейчас многие военнообязанные мужчины не хотят идти в армию.

Какие на это причины и как власть может исправить ситуацию, чтобы мотивировать украинцев встать на защиту страны? На эти вопросы ответил лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась в интервью ТСН.ua.

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Евгений Карась. Фото: Новинарня

По словам бойца ВСУ, первая причина ослабления мобилизации — страх. Большинство мужчин пугает короткий промежуток времени от военных учений до линии фронта.

"Вооруженные силы должны обеспечить, что человек проходит обучение, поступает в подразделение, постепенно вступает в боевую работу, а не условно месяц учебки, месяц — в бригаде, и потом ты уже в Авдеевке. Это, конечно, сильный контраст. Это очень сильно людей тяготит, это их пугает. Здесь нет простых решений", — отметил Карась.

Второй причиной, почему добровольцев присоединиться к рядам ВСУ стало меньше, — недостойное поведение командования. По словам активиста, некоторые начальники бригад могут нарушать права солдат "советским мышлением".

"И люди не хотят быть пушечным мясом. Поэтому это все очень сложно. Это можешь решать только ты сам на своем месте. Пытайся попасть в те подразделения, где ты сможешь выполнять функции, которые ты хочешь. Или уже на удачу. Достукивайтесь до депутатов", — отметил Карась.

Ранее мы писали, военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко заявил об усилении мобилизации — воевать будут все мужчины.

Напомним, мы рассказывали, что в полиции дали ответ, действительно ли в Украине возможна мобилизация зэков.

Также мы сообщали, что военный аналитик назвал условия, при которых Украина сможет мобилизовать еще миллион человек.