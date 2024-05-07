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Як навчаються діти у прифронтових регіонах — нардеп розповів деталі

7 травня 2024 21:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як навчаються діти у прифронтових регіонах — нардеп розповів деталі
Українські школярі в укритті під час повітряної тривоги. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські школярі продовжать своє навчання або онлайн, або в підземних укриттях. Такі заходи спостерігаються переважно в прифронтових територіях.

Про це розповів заступник голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій, нардеп Сергій Колебошин в коментарі Новини.LIVE.

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Як навчаються школярі на прифронтових територіях

За словами урядовця, держава цьогоріч виділила 2,5 мільярда гривень на будівництво бомбосховищ, особливо у прифронтових областях.

"Впевнено прогнозую, що ця сума буде ще збільшена з державного кошту. Дуже багато робиться і коштом засновників шкіл, тобто міських влад і так далі", — заявив Колебошин.

Нардеп наголосив, що у випадку, якщо школа зруйнована, треба робити освітньо-навчальні центри там, де можна влаштувати навчання.

Нагадаємо, раніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що відтепер шкільне навчання триватиме на рік довше для учнів, які зараз переходять у 7-й клас, та молодше.

Водночас український уряд виділив додатково 49 млн грн на трансформацію 16 профтехнічних училищ і межах проєкту "100 майстерень", а ремонтні роботи в закладах розпочнуть уже наприкінці весни.

освіта
Україна
школярі
війна в Україні
укриття
школа

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