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Как учатся дети в прифронтовых регионах — нардеп рассказал детали

7 мая 2024 21:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как учатся дети в прифронтовых регионах — нардеп рассказал детали
Украинские школьники в укрытии во время воздушной тревоги. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские школьники продолжат свое обучение либо онлайн, либо в подземных укрытиях. Такие мероприятия наблюдаются преимущественно в прифронтовых территориях.

Об этом рассказал заместитель главы парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп Сергей Колебошин в комментарии Новини.LIVE.

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По словам чиновника, государство в этом году выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство бомбоубежищ, особенно в прифронтовых областях.

"Уверенно прогнозирую, что эта сумма будет еще увеличена из государственных средств. Очень многое делается и на средства основателей школ, то есть городских властей и так далее", — заявил Колебошин.

Нардеп подчеркнул, что в случае, если школа разрушена, нужно делать образовательно-учебные центры там, где можно устроить обучение.

Напомним, ранее глава комитета Сергей Бабак заявил, что отныне школьная учеба будет длиться на год дольше для учеников, которые сейчас переходят в 7-й класс, и младше.

В то же время украинское правительство выделило дополнительно 49 млн грн на трансформацию 16 профтехнических училищ и границ проекта "100 мастерских", а ремонтные работы в заведениях начнут уже в конце весны.

образование
Украина
школьники
война в Украине
укрытия
школа

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