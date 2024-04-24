Як нова американська допомога змінить ситуацію на фронтах війни в Україні

Українські військові на фронті. Фото: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Новий пакет військової допомоги, за яких днями має проголосувати американський Сенат, збільшує перевагу Збройних сил України на фронті. А в перспективі дозволить проводити наступальні операції проти російських загарбників.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Посилення шансів ЗСУ

Новий пакет військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки збільшить шанси ЗСУ на успіх.

"Україна значно посилить свої можливості на театрі воєнних дій", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Наступальні перспективи України

Крім того, підкреслив експерт, цей пакет варто оцінювати в комплексі з іншою допомогою, з боку країн ЄС та Великої Британії.

"Варто згадати, що Британія у свіжому пакеті допомоги передає плавзасоби, потрібні для проведення десантних операцій", — нагадав Снєгирьов.

Тож, резюмував експерт, йдеться про посилення наступальних можливостей Збройних сил України.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.