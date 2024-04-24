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Как новая американская помощь изменит ситуацию на фронтах войны в Украине

24 апреля 2024 02:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как новая американская помощь изменит ситуацию на фронтах войны в Украине
Украинские военные на фронте. Фото: Facebook-страница Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Новый пакет военной помощи, за который на днях должен проголосовать американский Сенат, увеличивает преимущество Вооруженных сил Украины на фронте. А в перспективе позволит проводить наступательные операции против российских захватчиков.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки увеличит шансы ВСУ на успех.

"Украина значительно усилит свои возможности на театре военных действий", — уверен Дмитрий Снегирев.

Наступательные перспективы Украины

Кроме того, подчеркнул эксперт, этот пакет следует оценивать в комплексе с другой помощью со стороны стран ЕС и Великобритании.

"Следует вспомнить, что Британия в свежем пакете помощи передает плавсредства, необходимые для проведения десантных операций", — напомнил Снегирев.

Итак, резюмировал эксперт, речь идет об усилении наступательных возможностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.

российские войска
ВСУ
военная помощь
Дмитрий Снегирев
война в Украине

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