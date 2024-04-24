Как новая американская помощь изменит ситуацию на фронтах войны в Украине
Новый пакет военной помощи, за который на днях должен проголосовать американский Сенат, увеличивает преимущество Вооруженных сил Украины на фронте. А в перспективе позволит проводить наступательные операции против российских захватчиков.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Усиление шансов ВСУ
Новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки увеличит шансы ВСУ на успех.
"Украина значительно усилит свои возможности на театре военных действий", — уверен Дмитрий Снегирев.
Наступательные перспективы Украины
Кроме того, подчеркнул эксперт, этот пакет следует оценивать в комплексе с другой помощью со стороны стран ЕС и Великобритании.
"Следует вспомнить, что Британия в свежем пакете помощи передает плавсредства, необходимые для проведения десантных операций", — напомнил Снегирев.
Итак, резюмировал эксперт, речь идет об усилении наступательных возможностей Вооруженных сил Украины.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.
В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.
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