Как новая американская помощь изменит ситуацию на фронтах войны в Украине

Украинские военные на фронте. Фото: Facebook-страница Генштаба ВСУ

Новый пакет военной помощи, за который на днях должен проголосовать американский Сенат, увеличивает преимущество Вооруженных сил Украины на фронте. А в перспективе позволит проводить наступательные операции против российских захватчиков.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки увеличит шансы ВСУ на успех.

"Украина значительно усилит свои возможности на театре военных действий", — уверен Дмитрий Снегирев.

Наступательные перспективы Украины

Кроме того, подчеркнул эксперт, этот пакет следует оценивать в комплексе с другой помощью со стороны стран ЕС и Великобритании.

"Следует вспомнить, что Британия в свежем пакете помощи передает плавсредства, необходимые для проведения десантных операций", — напомнил Снегирев.

Итак, резюмировал эксперт, речь идет об усилении наступательных возможностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.