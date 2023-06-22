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Як оформити інвалідність за спрощеною процедурою: юрист склав дорожню карту для військовослужбовців

22 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Як оформити інвалідність за спрощеною процедурою: покрокова інструкція для військових
Медична реабілітація. Фото: mva.gov.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Пораненим військовим необов’язково їздити по лікарнях та годинами сидіти у чергах, щоб оформити інвалідність. Військовослужбовці мають право на те, щоб медична комісія сама виїхала до них у госпіталь і провела необхідну експертизу.

Як реалізувати це право на практиці, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Процедура оформлення інвалідності покроково

Щоб розпочати процедуру оформлення інвалідності, насамперед треба, щоб лікар військовослужбовця повідомив секретаря ВЛК та/або лікарсько-консультативної комісії у медзакладі, що пацієнт потребує огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

"Далі передаються всі необхідні документи. МСЕК проводить огляд військовослужбовця за місцем його перебування, лікування чи реабілітації. Висновок медико-соціальної експертизи він отримує не пізніше дня виписки зі стаціонару", — підкреслив Ігор Ясько.

Наступний крок — за результатами розгляду документів МСЕК має видати довідку про встановлення пацієнту групи інвалідності, встановлення відсотка втрати працездатності або рекомендувати продовження реабілітаційних медичних заходів.

"Якщо інвалідність встановлена, на підставі довідки МСЕК військовий отримує одноразову грошову допомогу відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", — підсумовує юрист.

Нагадаємо, Міністерство соцполітики роз’яснило, які виплати передбачені у 2023 році для різних груп інвалідності.

Також юристи розповіли, як ветерани війни можуть отримати 16 тисяч гривень державної підтримки.

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