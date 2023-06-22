Как оформить инвалидность по упрощенной процедуре: пошаговая инструкция для военных

Медицинская реабилитация. Фото: mva.gov.ua

Раненым военным необязательно ездить по больницам и часами сидеть в очередях, чтобы оформить инвалидность. Военнослужащие имеют право на то, чтобы медицинская комиссия сама выехала к ним в госпиталь и провела необходимую экспертизу.

Как реализовать это право на практике, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Процедура оформления инвалидности пошагово

Чтобы начать процедуру оформления инвалидности, прежде всего необходимо, чтобы врач военнослужащего сообщил секретарю ВВК и/или врачебно-консультативной комиссии в медучреждении, что пациент нуждается в осмотре медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

"Далее передаются все необходимые документы. МСЭК проводит осмотр военнослужащего по месту его нахождения, лечения или реабилитации. Вывод медико-социальной экспертизы он получает не позднее дня выписки из стационара", — подчеркнул Игорь Ясько.

Следующий шаг — по результатам рассмотрения документов МСЭК должна выдать справку об установлении пациенту группы инвалидности, установлении процента потери трудоспособности либо рекомендовать продолжение реабилитационных медицинских мер.

"Если инвалидность установлена, на основании справки МСЭК военный получает единовременную денежную помощь в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", — подытоживает юрист.

Напомним, Министерство соцполитики разъяснило, какие выплаты предусмотрены в 2023 году для различных групп инвалидности.

Также юристы рассказали, как ветераны войны могут получить 16 тысяч гривен государственной поддержки.