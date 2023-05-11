Статус УБД — як отримати, куди звертатися і які документи потрібні

Статус учасника бойових дій. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці, які брали участь у захисті України, безпеки населення та інтересів держави внаслідок вторгнення росії, мають право отримати статус учасника бойових дій (УБД).

Волонтерський рух "Адвокати ЗСУ" розмістив на своєму сайті алгоритм дій для військових. Як отримати статус УБД, куди звертатися та які документи необхідні — читайте далі в матеріалі.

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Хто має право на отримання статусу учасника бойових дій

Відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2016 року № 53/2016 було встановлено відзнаку Президента України За участь в антитерористичній операції.

УБД можуть стати військовослужбовці:

ЗСУ;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Служби зовнішньої розвідки;

Держспецтрансслужби;

Військової прокуратури України.

На цей статус також можуть податися особи, які перебували у складі добровольчих формувань, рядового та начальницького складу підрозділів:

Міністерства внутрішніх справ;

Держспецзв’язку;

Державної фіскальної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Державної кримінально-виконавчої служби.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Міноборони

Хто приймає рішення про надання статусу УБД

Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО (Головне управління розвідки Міноборони) та ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту), створено відповідні комісії. За цим посиланням повний перелік.

Які документи необхідно зібрати для подачі на розгляд

Для отримання статусу потрібно зібрати чимало документів з підписами, докази участі у бойових діях, поінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус тощо.

Підставою для надання особі статусу учасника бойових дій є наявність у військовослужбовця Довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком до Постанови КМУ № 413 та одного з таких документів:

витяги (копії) бойових донесень;

витяги (копії) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги (копії) вахтових журналів

витяги (копії) польотних листів;

витяги (копії) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв, що були зазнані під час бойових дій.

Також можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, серед них:

копії рапортів командирів підрозділів (груп), екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) про виконання бойових (службових) завдань (знищення, захват техніки або живої сили противника);

витяги з наказів Генштабу ЗСУ, командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів, Командувача об’єднаних сил, командувачів угруповань військ, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань;

витяги з наказів (по стройовій частині) командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань, документи про направлення у відрядження до (з) районів виконання бойових (службових) завдань та інші.

Також додатковими документами можуть бути такі, як:

довідка про участь в АТО, затвердженого зразка;

витяг із наказу по стройовій частині про прибуття (вибуття) до (з) зони проведення АТО/ООС;

витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ (першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ) про залучення до проведення АТО;

витяг з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до ООС;

копія першої сторінки паспорта громадянина України;

згода на збір та обробку персональних даних;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки;

нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків з-поміж учасників АТО, які разом із такою особою брали участь в АТО, та отримали статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, у разі підтвердження факту взаємодії зазначених осіб з відповідними військовими формуваннями.

Збір документів. Фото: freepik.com

Як подати документи для отримання статусу УБД

До комісії для отримання статусу учасника бойових дій мають право звернутися:

командир (начальник) військової частини;

особисто військовослужбовець;

особа, звільнена з військової служби.

Документи, що подаються на розгляд Комісій, готують відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) або підрозділи соціального забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи особисто заявник.

Якщо військовослужбовець сам звертається по надання статусу УБД, він має подати рапорт на командира з проханням надати йому документи, що є підставою для надання статусу УБД (ті, що перераховні в переліку вище). Ці документи військовослужбовець подає на розгляд відповідної комісії.

Окрім них потрібно додати:

заяву, щоб комісія розглянула справу;

згоду на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер.

Якщо військовослужбовець звертається через ТЦК та СП, необхідно звернутися до органу за місцем проживання та подати потрібні документи на Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

До ТЦК подається перелік документів, зазначений вище, разом із засвідченими копіями паспорта та ідентифікаційного номера. Їх мають перевірити працівники ТЦК, тож це може тривати деякий час.

Комісія приймає рішення про надання статусу УБД протягом одного місяця з дня надходження документів.

Збір документів військовим. Фото: Міноборони

Як отримати статус УБД — алгоритм дій

Перше, що має зробити військовий для отримання статусу учасника бойових дій:

зібрати документи з відповідними підписами;

поінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.

Керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Рішення про надання статусу УБД ухвалюють на підставі:

звернення командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;

особистого звернення військовослужбовця;

особистого звернення особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Після звернення документи військового надсилаються до спеціальної комісії.

Рішення про надання статусу УБД ухвалює:

комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.

Варто зрозуміти, що спершу документи відправляють на розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД. Якщо статус був вам наданий, упродовж місяця комісія поінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це.

Якщо ж питання з приводу надання статусу спірне, комісія надсилає документи на розгляд міжвідомчої комісії.

Міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких їх подано (надсилає необхідні запити тощо).

Отримання статусу учасника бойових дій. Фото: Міноборони

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