Статус УБД — как получить, куда обращаться и какие документы нужны

Статус участника боевых действий. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, участвовавшие в защите Украины, безопасности населения и интересов государства в результате вторжения России, имеют право получить статус участника боевых действий (УБД).

Волонтерское движение "Адвокаты ВСУ" разместило на своем сайте алгоритм действий для военных. Как получить статус УБД, куда обращаться и какие документы необходимы, читайте дальше в материале.

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Кто имеет право на получение статуса участника боевых действий

Согласно Указу Президента Украины от 17 февраля 2016 г. № 53/2016 было установлено отличие Президента Украины За участие в антитеррористической операции.

УБД могут стать военнослужащие:

ВСУ;

СБУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

Службы внешней разведки;

Госспецтрансслужбы;

Военная прокуратура Украины.

На этот статус также могут быть представлены лица, которые находились в составе добровольческих формирований, рядового и начальствующего состава подразделений:

Министерства внутренних дел;

Госспецсвязи;

Государственная фискальная служба;

Управление государственной охраны;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственная уголовно-исполнительная служба.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Минобороны

Кто принимает решение о предоставлении статуса УБД

Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в системе Минобороны, включающей ВСУ, ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны) и ГССТ (Государственная специальная служба транспорта), созданы соответствующие комиссии. По этой ссылке полный список.

Какие документы необходимо собрать для подачи на рассмотрение

Для получения статуса нужно собрать немало документов с подписями, доказательства участия в боевых действиях, проинформировать командира или иного руководителя воинской части о желании получить статус.

Основанием для предоставления лицу статуса участника боевых действий является наличие у военнослужащего Справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым приложением к Постановлению КМУ № 413 и одному из следующих документов:

выписки (копии) боевых донесений;

выписки (копии) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки);

выписки (копии) вахтенных журналов

выписки (копии) полетных листов;

выписки (копии) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий, которые были подвергнуты во время боевых действий.

Также могут прилагаться другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач, среди них:

копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);

выдержки из приказов Генштаба ВСУ, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (с) районов выполнения боевых (служебных) задач;

выписки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и учреждений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач, документы о направлении в командировку в (с) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие.

Также дополнительными документами могут быть такие, как:

справка об участии в АТО, утвержденного образца;

выписка из приказа по строевой части о прибытии (выбытии) в (из) зону проведения АТО/ООС;

выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ (первого заместителя или заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ) о привлечении к проведению АТО;

выписка из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о привлечении в ООС;

копия первой страницы паспорта гражданина Украины;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии;

нотариально заверенные показания не менее двух свидетелей из участников АТО, которые вместе с таким лицом принимали участие в АТО, и получили статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны, в случае подтверждения факта взаимодействия указанных лиц с соответствующими военными формированиями.

Сбор документов. Фото: freepik.com

Как подать документы для получения статуса УБД

В комиссию для получения статуса участника боевых действий вправе обратиться:

командир (начальник) воинской части;

лично военнослужащий;

лицо, уволенное с военной службы.

Документы, представляемые Комиссий, готовят соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки или лично заявитель.

Если военнослужащий сам обращается за предоставлением статуса УБД, он должен подать рапорт на командира с просьбой предоставить ему документы, являющиеся основанием для предоставления статуса УБД (перечисленные в перечне выше). Эти документы военнослужащий представляет на рассмотрение соответствующей комиссии.

Кроме них нужно добавить:

заявление, чтобы комиссия рассмотрела дело;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины, идентификационный номер.

Если военнослужащий обращается через ТЦК и СП, необходимо обратиться в орган по месту жительства и подать документы на Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

В ТЦК представляется перечень документов, указанный выше, вместе с заверенными копиями паспорта и идентификационного номера. Их должны проверить работники ТЦК, поэтому это может занять некоторое время.

Комиссия принимает решение о предоставлении статуса УБД в течение одного месяца со дня поступления документов.

Сбор документов военным. Фото: Минобороны

Как получить статус УБД — алгоритм действий

Первое, что должен сделать военный для получения статуса участника боевых действий:

собрать документы с соответствующими подписями;

информировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.

Руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые служат основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

Решение о предоставлении статуса УБД принимают на основании:

обращение командира части, подающего документы на подчиненных военнослужащих;

личного обращения военнослужащего;

личного обращения лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

После обращения документы военного направляются в специальную комиссию.

Решение о предоставлении статуса УБД принимает:

комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий;

межведомственная комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера и некоторых других категорий лиц в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Следует знать, что сначала документы отправляют на рассмотрение комиссии по рассмотрению материалов о признании УБД. Если вам был предоставлен статус, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.

Если же вопрос о предоставлении статуса спорный, комиссия направляет документы на рассмотрение межведомственной комиссии.

Межведомственная комиссия рассматривает документы и в случае необходимости уточняет информацию о лицах, в отношении которых они поданы (отправляет необходимые запросы и т.п.).

Получение статуса участника боевых действий. Фото: Минобороны

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