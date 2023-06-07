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Як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ: пояснення Зеленського

7 червня 2023 22:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Bild
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Підрив Каховської ГЕС призвів до затоплення не лише населених пунктів у регіоні, але й важливої лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський пояснив, як катастрофа вплине на контрнаступ. 

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild

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Мета підриву ГЕС

За його словами, екоцид вчинений росіянами від безвиході. Вони бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ. 

"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони прекрасно розуміють, що програють цю битву", — сказав Зеленський. 

Однак, навіть катастрофа ніяк не вплине на контрнаступ. 

"Те, що зараз відбувається, це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі і не полегшує контрнаступ", — відповідає президент. 

Реакція міжнародних організацій на підрив ГЕС

Зеленський сказав, що шокований реакцією міжнародної спільноти на екоцид, який вчинили росіяни. Побачивши про катастрофу, вони мали першими допомогти. 

За його словами, деякі організації або не дали відповідь на прохання, або відмовили у допомозі. 

Чи розпочався контрнаступ 

Відповідаючи на питання, чи розпочався вже контрнаступ ЗСУ, Зеленський відповів, що його початок відчують і зрозуміють всі. 

"Коли вони це побачать і відчують, то зрозуміють, що це почалося", — відповідає лідер. 

Нагадаємо, у зоопарку "Казкова діброва", який знаходиться в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення, яке сталося через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Додамо, що Зеленський показав масштабні підтоплення в Херсонській області.

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