Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление: объяснение Зеленского arrow

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление: объяснение Зеленского

7 июня 2023 22:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Bild
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подрыв Каховской ГЭС привел к наводнению не только населенных пунктов в регионе, но и важной линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как катастрофа повлияет на контрнаступление.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Читайте также:

Цель подрыва ГЭС

По его словам, экоцид совершен россиянами от безысходности. Они боятся будущего контрнаступления ВСУ.

"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территорий. Они прекрасно понимают, что проиграют это сражение", — сказал Зеленский.

Однако даже катастрофа никак не повлияет на контрнаступление.

"То, что сейчас происходит, это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Это не помогает нам в контрнаступлении и не облегчает контрнаступление", — отвечает президент.

Реакция международных организаций на подрыв ГЭС

Зеленский сказал, что шокирован реакцией международного сообщества на экоцид, который совершили россияне. Увидев катастрофу, они должны были первыми помочь.

По его словам, некоторые организации либо не дали ответа на просьбу, либо отказали в помощи.

Началось ли контрнаступление

Отвечая на вопрос, началось ли уже контрнаступление ВСУ, Зеленский ответил, что его начало ощутят и поймут все.

"Когда они это увидят и почувствуют, поймут, что это началось", — отвечает лидер.

Напомним, в зоопарке "Сказочная диброва", который находится во временно оккупированной Новой Каховке, удалось спасти некоторых животных во время затопления, которое произошло из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Добавим, что Зеленский показал масштабные подтопления в Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас