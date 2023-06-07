Зеленский объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Bild

Подрыв Каховской ГЭС привел к наводнению не только населенных пунктов в регионе, но и важной линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как катастрофа повлияет на контрнаступление.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

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Цель подрыва ГЭС

По его словам, экоцид совершен россиянами от безысходности. Они боятся будущего контрнаступления ВСУ.

"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территорий. Они прекрасно понимают, что проиграют это сражение", — сказал Зеленский.

Однако даже катастрофа никак не повлияет на контрнаступление.

"То, что сейчас происходит, это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Это не помогает нам в контрнаступлении и не облегчает контрнаступление", — отвечает президент.

Реакция международных организаций на подрыв ГЭС

Зеленский сказал, что шокирован реакцией международного сообщества на экоцид, который совершили россияне. Увидев катастрофу, они должны были первыми помочь.

По его словам, некоторые организации либо не дали ответа на просьбу, либо отказали в помощи.

Началось ли контрнаступление

Отвечая на вопрос, началось ли уже контрнаступление ВСУ, Зеленский ответил, что его начало ощутят и поймут все.

"Когда они это увидят и почувствуют, поймут, что это началось", — отвечает лидер.

Напомним, в зоопарке "Сказочная диброва", который находится во временно оккупированной Новой Каховке, удалось спасти некоторых животных во время затопления, которое произошло из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Добавим, что Зеленский показал масштабные подтопления в Херсонской области.