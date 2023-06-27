Вручення повістки на роботі — яких правил має дотримуватися роботодавець

Роботодавець надає папери під підпис. Фото: google.com

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістку. Вручити цей документ можуть не тільки за місцем проживання, на блокпості, вулиці чи у громадському місці. Також повістку можуть вручити роботодавці своїм працівникам.

Аудитор, податковий консультант Сергій Гонтаровський розповів про важливий нюанс та порядок вручення повістки на роботі.

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Як роботодавець повинен вручити повістку працівнику

Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК, він зобов’язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення, довести його до відома працівника під особистий підпис;

надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний термін до ТЦК;

вручити повістку працівнику про явку за викликом до ТЦК;

якщо працівник, на якого надійшла повістка, тимчасово непрацездатний, перебуває у відпустці або у відрядженні, письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям до відповідного ТЦК.

Тобто, роботодавець може здійснювати оповіщення та вручати повістки своїм підлеглим, лише якщо отримав відповідне розпорядження від начальника ТЦК та СП.

Також роботодавці зобов’язані:

відправляти у 7-ми денний термін до ТЦК та СП інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного;

здійснювати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та СП.

Повістка. Фото: google.com

Що буде, якщо роботодавець порушить правила

За словами Гонтаровського, за порушення правил ведення військового обліку роботодавцю загрожує штраф.

"На посадових осіб підприємства ст. 210-1 КУпАП передбачено накладання адміністративного штрафу органами ТЦК: за перше порушення від 3400 до 5100 грн; за повторне порушення протягом року від 5100 до 8500 грн", — пояснив фахівець.

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