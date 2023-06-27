Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как работодатель должен вручать повестку: есть важный нюанс arrow

Как работодатель должен вручать повестку: есть важный нюанс

27 июня 2023 13:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Вручение повестки на работе — какие правила должен соблюдать работодатель
Работодатель предоставляет бумаги под подпись. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестку. Вручить этот документ могут не только по месту жительства, на блокпосте, улице или в общественном месте. Также повестку могут вручить работодатели своим работникам.

Аудитор, налоговый консультант Сергей Гонтаровский рассказал о важном нюансе и порядке вручения повестки на работе.

Читайте также:

Как работодатель должен вручить повестку работнику

Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

  • выдать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его до сведения работника под личную подпись;
  • прислать копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в ТЦК;
  • вручить повестку работнику о явке по вызову в ТЦК;
  • если работник, на которого поступила повестка, временно нетрудоспособный, находится в отпуске или в командировке, письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК;
  • обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием в соответствующий ТЦК.

То есть, работодатель может осуществлять уведомления и вручать повестки своим подчиненным только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Также работодатели обязаны:

  • отправлять в 7-ми дневный срок в ТЦК и СП информацию о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного;
  • осуществлять оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП.

 

Как работодатель должен вручить повестку работнику
Повестка. Фото: google.com

Что будет, если работодатель нарушит правила

По словам Гонтаровского, за нарушение правил ведения военного учета работодателю грозит штраф.

"На должностных лиц предприятия ст. 210-1 КУоАП предусмотрено наложение административного штрафа органами ТЦК: за первое нарушение от 3400 до 5100 грн; за повторное нарушение в течение года от 5100 до 8500 грн", — пояснил специалист.

 

Ранее в эксклюзивном интервью Новини.LIVE адвокат и управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько рассказал, какие категории могут попасть в списки бронирования, и при каких условиях бронь может быть аннулирована.

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости, и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.

Также мы сообщали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз