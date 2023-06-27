Вручение повестки на работе — какие правила должен соблюдать работодатель

Работодатель предоставляет бумаги под подпись. Фото: google.com

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестку. Вручить этот документ могут не только по месту жительства, на блокпосте, улице или в общественном месте. Также повестку могут вручить работодатели своим работникам.

Аудитор, налоговый консультант Сергей Гонтаровский рассказал о важном нюансе и порядке вручения повестки на работе.

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Как работодатель должен вручить повестку работнику

Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его до сведения работника под личную подпись;

прислать копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку работнику о явке по вызову в ТЦК;

если работник, на которого поступила повестка, временно нетрудоспособный, находится в отпуске или в командировке, письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием в соответствующий ТЦК.

То есть, работодатель может осуществлять уведомления и вручать повестки своим подчиненным только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Также работодатели обязаны:

отправлять в 7-ми дневный срок в ТЦК и СП информацию о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного;

осуществлять оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП.

Повестка. Фото: google.com

Что будет, если работодатель нарушит правила

По словам Гонтаровского, за нарушение правил ведения военного учета работодателю грозит штраф.

"На должностных лиц предприятия ст. 210-1 КУоАП предусмотрено наложение административного штрафа органами ТЦК: за первое нарушение от 3400 до 5100 грн; за повторное нарушение в течение года от 5100 до 8500 грн", — пояснил специалист.

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