Чорноморський флот РФ, ракетно-дронові атаки ЗСУ, втрачені російські кораблі

Затоплений у лютому ВДК "Цезарь Куников". Фото: Вікіпедія

Україна протягом усього часу повномасштабної війни успішно протидіє Чорноморському флоту Російської Федерації. 2024 рік не став винятком — Росія кожного місяця втрачає кораблі й так добряче пошматованого флоту. Про втрати ЧФ РФ протягом поточного року — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Січень-лютий: ракетний крейсер і ВДК

Черговий рік втрат розпочався для Чорноморського флоту країни-агресора 31 січня. Тоді в районі озера-бухти Донузлав на західному узбережжі Кримського півострова був атакований і потоплений ракетний крейсер проєкту Р-334 "Ивановец".

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Через два тижні, 14 лютого, на протилежному кінці Криму, у відкритому морі в районі міста Алупка на півдні півострова, був затоплений великий десантний корабель "Цезарь Куников". У березні 2022-го його пошкодили під час ракетного удару по порту окупованого Бердянська, а через два роки цей корабель пішов під воду.

Важливо відзначити, що обидві ці операції, як і наступна, були проведені за допомогою безпілотних катерів-камікадзе, тобто морськими дронами.

Березень: масований ракетний удар

5 березня успішні атаки морських дронів продовжилися в районі Керченської протоки. Там українці потопили патрульний корвет проєкту 2216.0 "Василий Быков". Як бачимо, українські безпілотні ударні катери досягали мети навколо усього Криму, росіяни так і не навчилися протидіяти цій убивчій українській техніці.

Та надалі своє слово сказала інша зброя — далекобійні ракети. 23 березня стало воістину чорним днем для Чорноморського флоту Росії. На територію 13-го судноремонтного заводу у Севастополі прилетіли британсько-французькі ракети Storm Shadow/SCALP-EG, внаслідок чого були уражені великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал", а також розвідувальний корвет "Иван Хурс". "Ямал", за наявними даними, зазнав дуже серйозних, критичних уражень.

Тоді ж українська крилата ракета "Нептун" знайшла у севастопольській бухті ще один великий десантний корабель, "Константин Ольшанский". Росіяни, звісно ж, заявляли, що кораблі можна відновити, але історія із новим флагманом флоту, фрегатом "Адмирал Макаров" (який після атаки у жовтні 2022-го вийшов у море тільки раз — і то не самостійно, а його відбуксували), показує, що окупанти люблять перебільшувати.

Квітень-травень: унікальне імперське судно

21 квітня українські далекобійні ракети пошкодили унікальне рятувальне судно "Коммуна". Цей корабель, який був спущений на воду ще в часи Російської імперії, на початку ХХ століття, використовувалося для підняття затонулих кораблів. Зокрема, "Коммуна" обстежувала місце затоплення ракетного крейсера "Москва".

6 травня в районі Каркінітської затоки, у бухті Вузька (що на північно-західному узбережжі Кримського півострова), український морський дрон Magura V5 успішно атакував і потопив патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

А 19 травня, за інформацією Військово-Морських сил України, був знищений морський тральщик "Ковровец". Той самий, який брав участь у російській агресії проти сирійської опозиції на боці тамтешнього диктатора Башара Асада. Але свою могилу "Ковровец", як і інші кораблі російського флоту, знайшов на дні Чорного моря.