Черноморский флот РФ, ракетно-дроновые атаки ВСУ, потерянные российские корабли

Затопленный в феврале БДК "Цезарь Куников". Фото: Википедия

Украина в течение всего времени полномасштабной войны успешно противодействует Черноморскому флоту Российской Федерации. 2024 год не стал исключением — Россия каждый месяц теряет корабли и так изрядно разорванного флота. О потерях ЧФ РФ в течение текущего года читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Январь-февраль: ракетный крейсер и БДК

Очередной год утрат начался для Черноморского флота страны-агрессора 31 января. Тогда в районе озера-бухты Донузлав на западном побережье Крымского полуострова был атакован и утоплен ракетный крейсер проекта Р-334 "Ивановец".

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Через две недели, 14 февраля, на противоположном конце Крыма, в открытом море в районе города Алупка на юге полуострова был затоплен большой десантный корабль "Цезарь Куников". В марте 2022-го его повредили во время ракетного удара по порту оккупированного Бердянска, а два года спустя этот корабль ушел под воду.

Важно отметить, что обе эти операции, как и последующая, были проведены с помощью беспилотных катеров-камикадзе, то есть морских дронов.

Март: массированный ракетный удар

5 марта успешные атаки морских дронов продолжились в районе Керченского пролива. Там украинцы потопили патрульный корвет проекта 2216.0 "Василий Быков". Как видим, украинские беспилотные ударные катера достигали цели вокруг всего Крыма, россияне так и не научились противодействовать этой убийственной украинской технике.

Но дальше свое слово сказала другое оружие — дальнобойные ракеты. 23 марта стало поистине черным днем для Черноморского флота России. На территорию 13-го судоремонтного завода в Севастополе прилетели британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, в результате чего были поражены большие десантные корабли "Азов" и "Ямал", а также разведывательный корвет "Иван Хурс". "Ямал", по имеющимся данным, потерпел очень серьезные, критические поражения.

Тогда же украинская крылатая ракета "Нептун" обнаружила в севастопольской бухте еще один большой десантный корабль, "Константин Ольшанский". Россияне, конечно же, заявляли, что корабли можно восстановить, но история с новым флагманом флота, фрегатом "Адмирал Макаров" (который после атаки в октябре 2022-го вышел в море только раз — и то не самостоятельно, а его отбуксировали), показывает, что оккупанты любят преувеличивать.

Апрель-май: уникальное имперское судно

21 апреля украинские дальнобойные ракеты повредили уникальное спасательное судно "Коммуна". Этот корабль, спущенный на воду еще во времена Российской империи, в начале ХХ века, использовался для поднятия затонувших кораблей. В частности, "Коммуна" обследовала место затопления ракетного крейсера "Москва".

6 мая в районе Каркинитского залива, в бухте Узкая (на северо-западном побережье Крымского полуострова), украинский морской дрон Magura V5 успешно атаковал и потопил патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

А 19 мая, по информации Военно-Морских сил Украины, был уничтожен морской тральщик "Ковровец". Тот самый, который участвовал в российской агрессии против сирийской оппозиции на стороне диктатора Башара Асада. Но свою могилу "Ковровец", как и другие корабли российского флота, нашел на дне Черного моря.