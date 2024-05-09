Росія намагається зірвати мобілізацію в Україна руками молоді

Шикування хлопців призовного віку. Фото ілюстративне: УНІАН

Спецслужби Росії підбурюють українську молодь до виступів проти мобілізації. Такі провокації зафіксовані, зокрема, у Сумській області, яка межує з країною-агресором.

Про це у середе, 8 травня, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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Як відомо ворог поширює дезінформацію через інтернет-мережу, популярні месенджери.

"У регіоні спецслужби рф через спеціальні телеграм-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації", — зазначається в повідомленні Сумської ОВА.

Скриншот з Facebook/Сумська обласна військова адміністрація

Ради оборони області підготувала спеціальні рекомендації для навчальних закладів та батьків школярів і студентів. Дорослі мають стежити за дозвіллям підлітків і старших дітей. І принагідно перевіряти, на які телеграм-канали підписана дитина, на яких сайтах засиджується.

Нагадаємо, у ВРУ пояснили, чому до ТЦК стоять довжелезні черги. Раніше у парламенті ухвалили в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів в Україні.