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Как спецслужбы РФ пытаются сорвать мобилизацию в Украине — заявление Сумской ОВА

9 мая 2024 02:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россия пытается сорвать мобилизацию в Украину руками молодежи
Построение ребят призывного возраста. Фото иллюстративное: УНИАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Спецслужбы России подстрекают украинскую молодежь к акциям против мобилизации. Такие провокации зафиксированы, в частности, в Сумской области, которая граничит со страной-агрессором.

Об этом в среду, 8 мая, сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Как известно, враг распространяет дезинформацию через интернет-сеть, популярные мессенджеры.

"В регионе спецслужбы России через специальные телеграмм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыву процесса мобилизации", — отмечается в сообщении Сумской ОВА.

Россия хочет сорвать мобилизацию в Украине
Скриншот с Facebook/Сумская областная военная администрация

Совет обороны области подготовил специальные рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов. Взрослые должны следить за досугом подростков. Проверять, на какие телеграмм-каналы подписан ребенок, на каких сайтах засиживается.

Напомним, в ВРУ объяснили, почему в ТЦК стоят длиннющие очереди. Ранее в парламенте был принят в целом законопроект о мобилизации заключенных в Украине.

война
фейки
Сумская область
мобилизация
Россия

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