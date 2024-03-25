Гіперзвукова ракета Циркон, характеристики, ціни, використання

Російська гіперзвукова ракета "Циркон". Фото: росЗМІ

25 березня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. За наявними даними, цією зброєю могли бути протикорабельні ракети "Циркон" чи "Онікс". Про гіперзвукову ракету "Циркон", яку росіяни, імовірно, використали під час ранкової атаки — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Історія "Циркона"

Для ударів по українській території російські окупанти використовують різні ракети. Це і більш-менш нові Х-101, які росіяни активно продовжують випускати і зараз — роблячи ставку саме на ці зразки ракетних боєприпасів. І старі Х-22, які уже давно перестали виробляти, тому ними і б’ють дуже рідко.

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А є ще такі ракети — "Циркон". Це особливий випадок, і не тільки тому, що ці ракети є одними із найновіших у російській армії. Та цей факт теж важливо відзначити. Отже, інформація про ракети 3М22 "Циркон" уперше з’явилася в публічному просторі у березні 2016 року — тобто у той момент, коли Росія окупувала Крим, уже після завершення донбаської війни 2014-15 років, у період певного затишшя, "напівхолодного" російсько-українського конфлікту.

Тоді йшлося про початок випробувань цих ракет. Через чотири роки, у липні 2020-го, міністерство оборони країни-агресорки заявило, що випробування "Циркона" завершуються. Хоча фактично вони тривали ще рік — а в серпні 2021 року був підписаний перший контракт на постачання цих ракет збройним силам РФ. І 4 січня 2023-го, уже під час повномасштабної війни, "Циркони" надійшли на озброєння російської армії.

В чому унікальність "Циркона"

Тепер варто підійти до суті цієї зброї. Справа в тому, що "Циркон" — це незвичайна крилата чи балістична ракета, які російські війська постійно використовують проти цивільних громадян України. 3М22 — це протикорабельна зброя.

Чому росіяни використовують новітню зброю, створену для протидії ворожому флоту — ви прочитаєте далі. Зараз же ми відзначимо іншу особливість, яка могла б стати проблемною для Києва, якби у Збройних сил України не було системи протиповітряної оборони Patriot.

Ця ракета є гіперзвуковою. Швидкість польоту "Циркона" досягає 9 Махів — це трохи більше 11 тисяч кілометрів за годину. Зважаючи на відстань між Кримом, звідки і запускалися ракети, та Києвом — до цілі вони долітають значно швидше, ніж уже звичне ракетне озброєння російської армії.

Гіперзвукова зброя — річ в принципі недешева. Офіційно Російська Федерація не афішує вартість цієї програми, як і самих ракет. Але, за інформацією західних фахівців, ціна тільки одного "Циркона", без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.

Для порівняння — одна крилата ракета Х-101 коштує на порядок менше, приблизно 13 мільйонів доларів. А "Калібри" ще дешевші — їхня ціна коливається від 6 до 6,5 мільйонів доларів США. Тож ці "Циркони" є фінансово дуже витратними ресурсами. Та при цьому 25 березня 2024 року стало не першим випадком використання 3М22 в російсько-українській війні.

Не перший "Циркон" над Україною

Отже, у контексті цієї статті відзначимо, що уперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще у лютому поточного року. Тоді, 7 лютого, росіяни знову обстріляли Київ — і, за неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".

Новини.LIVE тоді наголошували на тому, що ці протикорабельні ракети мають таку технічно-конструктивну особливість, як невисока точність під час ударів по конкретних цілях на суші. Власне, для таких ударів ці ракети і не проектувалися — а те, що відбувається у нинішній війні, є чистісінькою імпровізацією.

Імпровізацією, яка пов’язана, найімовірніше, з тим, що ракетні запаси країни-агресорки таки зменшуються. Навіть попри те, що частину ракет (Х-101, кількісно головна зброя, яку використовують росіяни під час ракетного обстрілу) вони продовжують виробляти.

Саме тому окупаційний контингент намагається використовувати для своєї терористичної діяльності — а інакше удари по житлових масивах мирних українських міст назвати не можна — будь-які ракети, які є у наявності. Навіть ті, які взагалі-то створювалися для боротьби із зовсім іншими цілями.