Гиперзвуковая ракета Циркон, характеристики, цены, использование

Как Циркон долетел до Киева? Анализ ракет, которыми россияне ударили по столице
25 марта российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. По имеющимся данным, этим оружием могли быть противокорабельные ракеты "Циркон" или "Оникс". О гиперзвуковой ракете "Циркон", которую россияне предположительно использовали во время утренней атаки — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
История "Циркона"
Для ударов по украинской территории российские оккупанты используют различные ракеты. Это и более-менее новые Х-101, которые россияне активно продолжают выпускать и сейчас — делая ставку именно на эти образцы ракетных боеприпасов. И старые Х-22, которые уже давно не производят, поэтому ими и бьют очень редко.
А есть еще такие ракеты — "Циркон". Это особый случай, и не только потому, что эти ракеты являются одними из новейших в российской армии. Но этот факт тоже важно отметить. Итак, информация о ракетах 3М22 "Циркон" впервые появилась в публичном пространстве в марте 2016 года — то есть в тот момент, когда Россия оккупировала Крым, уже после завершения донбасской войны 2014-15 годов, в период определенного затишья, "полухолодного" российско-украинского конфликта
Тогда речь шла о начале испытаний этих ракет. Через четыре года, в июле 2020 года, министерство обороны страны-агрессора заявило, что испытания "Циркона" завершаются. Хотя фактически они продлились еще год — а в августе 2021 года был подписан первый контракт на поставку этих ракет вооруженным силам РФ. И 4 января 2023 года, уже во время полномасштабной войны, "Цирконы" поступили на вооружение российской армии.
В чем уникальность "Циркона"
Теперь следует подойти к сути этого оружия. Дело в том, что "Циркон" — это не обычная крылатая или баллистическая ракета, которые российские войска постоянно используют против гражданских граждан Украины. 3М22 — это противокорабельное оружие.
Почему россияне используют новейшее оружие, созданное для противодействия враждебному флоту — вы прочтете дальше. Сейчас мы отметим другую особенность, которая могла бы стать проблемной для Киева, если бы у Вооруженных сил Украины не было системы противовоздушной обороны Patriot.
Эта ракета гиперзвуковой. Скорость полета "Циркона" достигает 9 Махов — это чуть больше 11 тысяч километров в час. Учитывая расстояние между Крымом, откуда и запускались ракеты, и по Киеву — до цели они долетают значительно быстрее, чем уже привычное ракетное вооружение российской армии.
Гиперзвуковое оружие — вещь в принципе недешевая. Официально Российская Федерация не афиширует стоимость этой программы, как и самих ракет. Но, по информации западных специалистов, цена только одного "Циркона", без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.
Для сравнения — одна крылатая ракета Х-101 стоит на порядок меньше, примерно 13 миллионов долларов. А "Калибры" еще дешевле — их цена колеблется от 6 до 6,5 миллионов долларов США. Эти "Цирконы" являются финансово очень затратными ресурсами. Но при этом 25 марта 2024 г. стало не первым случаем использования 3М22 в российско-украинской войне.
Не первый "Циркон" над Украиной
Итак, в контексте этой статьи отметим, что впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще в феврале этого года. Тогда, 7 февраля, россияне снова обстреляли Киев — и, по неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".
Новини.LIVE тогда отмечали, что эти противокорабельные ракеты имеют такую техническо-конструктивную особенность, как невысокая точность при ударах по конкретным целям на суше. Собственно, для таких ударов эти ракеты и не проектировались — а происходящее в нынешней войне является чистейшей импровизацией.
Импровизацией, которая связана скорее всего с тем, что ракетные запасы страны-агрессора таки уменьшаются. Даже несмотря на то, что часть ракет (Х-101, количественно главное оружие, используемое россиянами во время ракетных обстрелов), они продолжают производить.
Именно поэтому оккупационный контингент пытается использовать для своей террористической деятельности — а иначе удары по жилым массивам мирных украинских городов назвать нельзя — любые наличные ракеты. Даже те, которые вообще создавались для борьбы с совсем другими целями.
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