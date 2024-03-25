Гиперзвуковая ракета Циркон, характеристики, цены, использование

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон". Фото: росСМИ

25 марта российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. По имеющимся данным, этим оружием могли быть противокорабельные ракеты "Циркон" или "Оникс". О гиперзвуковой ракете "Циркон", которую россияне предположительно использовали во время утренней атаки — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

История "Циркона"

Для ударов по украинской территории российские оккупанты используют различные ракеты. Это и более-менее новые Х-101, которые россияне активно продолжают выпускать и сейчас — делая ставку именно на эти образцы ракетных боеприпасов. И старые Х-22, которые уже давно не производят, поэтому ими и бьют очень редко.

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А есть еще такие ракеты — "Циркон". Это особый случай, и не только потому, что эти ракеты являются одними из новейших в российской армии. Но этот факт тоже важно отметить. Итак, информация о ракетах 3М22 "Циркон" впервые появилась в публичном пространстве в марте 2016 года — то есть в тот момент, когда Россия оккупировала Крым, уже после завершения донбасской войны 2014-15 годов, в период определенного затишья, "полухолодного" российско-украинского конфликта

Тогда речь шла о начале испытаний этих ракет. Через четыре года, в июле 2020 года, министерство обороны страны-агрессора заявило, что испытания "Циркона" завершаются. Хотя фактически они продлились еще год — а в августе 2021 года был подписан первый контракт на поставку этих ракет вооруженным силам РФ. И 4 января 2023 года, уже во время полномасштабной войны, "Цирконы" поступили на вооружение российской армии.

В чем уникальность "Циркона"

Теперь следует подойти к сути этого оружия. Дело в том, что "Циркон" — это не обычная крылатая или баллистическая ракета, которые российские войска постоянно используют против гражданских граждан Украины. 3М22 — это противокорабельное оружие.

Почему россияне используют новейшее оружие, созданное для противодействия враждебному флоту — вы прочтете дальше. Сейчас мы отметим другую особенность, которая могла бы стать проблемной для Киева, если бы у Вооруженных сил Украины не было системы противовоздушной обороны Patriot.

Эта ракета гиперзвуковой. Скорость полета "Циркона" достигает 9 Махов — это чуть больше 11 тысяч километров в час. Учитывая расстояние между Крымом, откуда и запускались ракеты, и по Киеву — до цели они долетают значительно быстрее, чем уже привычное ракетное вооружение российской армии.

Гиперзвуковое оружие — вещь в принципе недешевая. Официально Российская Федерация не афиширует стоимость этой программы, как и самих ракет. Но, по информации западных специалистов, цена только одного "Циркона", без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.

Для сравнения — одна крылатая ракета Х-101 стоит на порядок меньше, примерно 13 миллионов долларов. А "Калибры" еще дешевле — их цена колеблется от 6 до 6,5 миллионов долларов США. Эти "Цирконы" являются финансово очень затратными ресурсами. Но при этом 25 марта 2024 г. стало не первым случаем использования 3М22 в российско-украинской войне.

Не первый "Циркон" над Украиной

Итак, в контексте этой статьи отметим, что впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще в феврале этого года. Тогда, 7 февраля, россияне снова обстреляли Киев — и, по неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".

Новини.LIVE тогда отмечали, что эти противокорабельные ракеты имеют такую техническо-конструктивную особенность, как невысокая точность при ударах по конкретным целям на суше. Собственно, для таких ударов эти ракеты и не проектировались — а происходящее в нынешней войне является чистейшей импровизацией.

Импровизацией, которая связана скорее всего с тем, что ракетные запасы страны-агрессора таки уменьшаются. Даже несмотря на то, что часть ракет (Х-101, количественно главное оружие, используемое россиянами во время ракетных обстрелов), они продолжают производить.

Именно поэтому оккупационный контингент пытается использовать для своей террористической деятельности — а иначе удары по жилым массивам мирных украинских городов назвать нельзя — любые наличные ракеты. Даже те, которые вообще создавались для борьбы с совсем другими целями.