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Як Україна має реагувати на обстріли міст Цирконами і авіабомбами

29 березня 2024 05:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як Україна має реагувати на обстріли міст Цирконами і авіабомбами
Наслідки атаки Харкова авіабомбою. Фото: Telegram Олега Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Єдиною логічною реакцією України на атаки її міст "Цирконами" та авіабомбами мають бути удари у відповідь. Чим наша армія і займається, попри російські вкиди про "заборону" Сполучених Штатів бити по нафтопереробних заводах.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Що має робити Україна

Реакцією нашої держави на нові удари по тилових містах та цивільних мешканцях України має бути демонстрація суб’єктності і спроможності протистояти агресору.

"Україна має бити у відповідь. Що вона успішно і демонструє", — підкреслив Снєгирьов.

Удари по НПЗ продовжилися

Експерт нагадав, що, попри російський вкид із нібито забороною з боку США бити по російських нафтопереробних підприємствах, Україна продовжила успішно атакувати ці об’єкти на території України.

"Саме це — демонстрацію самостійності у прийнятті тих чи інших рішень, зокрема, ударів по території Росії — і має робити наша держава", — упевнений Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що російські загарбники 25 березня атакували Київ. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Удар був завданий, скоріш за все, саме ракетою "Циркон".

Додамо, 27 березня росіяни атакували Харків авіабомбою. Влучання сталося у Шевченківському районі міста. Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджено внаслідок обстрілу.

Обстріл будинків у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та 19 постраждалих. Серед них і четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.

Київ
Харків
окупанти
Дмитро Снєгирьов
ракети
війна в Україні
авіабомба

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