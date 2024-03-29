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Как Украина должна реагировать на обстрелы городов Цирконами и авиабомбами

29 марта 2024 05:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как Украина должна реагировать на обстрелы городов Цирконами и авиабомбами
Последствия атаки Харькова авиабомбой. Фото: Telegram Олега Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Единственной логической реакцией Украины на атаки ее городов "Цирконами" и авиабомбами должны быть ответные удары. Чем наша армия и занимается, несмотря на российские вбросы о "запрете" Соединенных Штатов бить по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Что должна делать Украина

Реакцией нашего государства на новые удары по тыловым городам и гражданским жителям Украины должна быть демонстрация субъектности и способности противостоять агрессору.

"Украина должна бить в ответ. Что она успешно и демонстрирует", — подчеркнул Снегирев.

Удары по НПЗ продолжились

Эксперт напомнил, что, несмотря на российский вброс с якобы запретом со стороны США бить по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, Украина продолжила успешно атаковать эти объекты на территории Украины.

"Именно это — демонстрацию самостоятельности в принятии тех или иных решений, в частности, ударов по территории России — и должно делать наше государство", — уверен Дмитрий Снегирев.

Напомним, что российские захватчики 25 марта атаковали Киев. В трех районах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек. Удар был нанесен, скорее всего, именно ракетой "Циркон".

Добавим, 27 марта россияне атаковали Харьков авиабомбой. Попадание произошло в Шевченковском районе города. Минимум 14 многоэтажек повреждены в результате обстрела.

Обстрел домов в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и 19 пострадавших. Среди них и четверо детей. Младшему пострадавшему всего три месяца.

Киев
Харьков
оккупанты
Дмитрий Снегирев
ракеты
война в Украине
авиабомба

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