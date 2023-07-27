Як отримати відпустку військовому за сімейними обставинами — умови та інструкція

Дружина зустрічає чоловіка-військового з війни. Фото: gur.gov.ua

Кожен український військовослужбовець, який щодня боронить нашу державу і захищає свободу народу від загарбників, може розраховувати на відпустку. Зокрема, є певний перелік сімейних обставин, які надають таке право.

Які умови взяття відпустки за сімейними обставинами, скільки вона може тривати та як її оформити військовому, повідомили у пресслужбі ЛОТЦК та СП.

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Який термін відпустки за сімейними обставинами

Як правило, тривалість такої відпустки становить 10 календарних днів, без урахування часу, який військовий витратить на дорогу.

В залежності від різних причин та факторів, терміни можуть бути скорочені й навпаки є обставина, яка надає право взяти відпустку до 15 календарних днів, без урахування часу на проїзд.

Які сімейні обставини надають право військовому взяти відпустку

Причини для відпустки за сімейними обставинами можуть бути наступні:

1. У разі укладання військовослужбовцям шлюбу — до 10 календарних днів без збереження грошового забезпечення.

2. У зв'язку з важким станом здоров'я або смерті: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини (чоловіка), чи особи, в якої військовослужбовець перебував на вихованні — до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду на місце проведення відпустки та назад.

3. У випадку тяжкого стану здоров'я або смерті інших родичів (рідних) — до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

4. У разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю військовослужбовців або кревних рідних чи шлюбу — до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

5. В інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця у сім'ї необхідна (надається за рішенням командира (начальника) військової частини та надається один раз впродовж календарного року) — до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

6. За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення не більше 10 днів у особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, в особливий період під час дії воєнного стану без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2 діб в один кінець.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами

Військовослужбовцю необхідно:

1. Написати рапорт безпосередньо на ім'я командира частини.

2. Додати до рапорту документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Це, до прикладу, може бути медична довідка, свідоцтво про народження чи смерть.

Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки та її тривалості.

У випадку, якщо рапорт не приймають — можна звернутися по ієрархії до вищого по званню керівництва та залишати скаргу на гарячій лінії Генерального штабу 0 800 500 410.

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