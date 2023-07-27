Как получить отпуск военному по семейным обстоятельствам — условия и инструкция

Жена встречает мужа-военного с войны. Фото: gur.gov.ua

Каждый украинский военнослужащий, ежедневно защищающий наше государство и свободу народа от захватчиков, может рассчитывать на отпуск. В частности, есть определенный перечень семейных обстоятельств, предоставляющий такое право.

Какие условия взятия отпуска по семейным обстоятельствам, сколько он может длиться и как его оформить военному, сообщили в пресс-службе ЛОТЦК и СП.

Читайте также:

Какой срок отпуска по семейным обстоятельствам

Как правило, продолжительность такого отпуска составляет 10 календарных дней, без учета времени, которое военный потратит на дорогу.

В зависимости от различных причин и факторов сроки могут быть сокращены и наоборот есть обстоятельство, которое дает право взять отпуск до 15 календарных дней, без учета времени на проезд.

Какие семейные обстоятельства дают право военному взять отпуск

Причины для отпуска по семейным обстоятельствам могут быть:

1. В случае заключения военнослужащим брака — до 10 календарных дней без сохранения денежного довольствия.

2. В связи с тяжелым состоянием здоровья или смерти: жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (подчерки), родного брата или сестры, отца или матери жены (мужчины), или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании — до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно.

3. В случае тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных) — до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

4. В случае пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или родных или брака — до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

5. В других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо (предоставляется по решению командира (начальника) воинской части и предоставляется один раз в течение календарного года) — до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

6. По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия не более 10 дней в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, в особый период во время действия военного положения без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более 2 суток в один конец.

Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам

Военнослужащему необходимо:

1. Написать рапорт непосредственно по имени командира части.

2. Добавить в рапорт документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Это, например, может быть медицинская справка, свидетельство о рождении или смерти.

Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска и его продолжительности.

В случае, если рапорт не принимают, можно обратиться за иерархией к высшему по званию руководству и оставлять жалобу на горячей линии Генерального штаба 0 800 500 410.

Ранее мы сообщали, при каких условиях военные могут получить заграничный отпуск во время военного положения.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, на какие льготы и поддержку от государства в сфере медицины могут рассчитывать украинские военные.

Также мы рассказывали, кто из военных имеет право на бесплатное жилье и другие жилищные льготы.