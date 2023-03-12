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Як військовослужбовцю підтвердити травму, отриману під час бойових дій: перелік документів

12 березня 2023 14:09
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У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому лікувальному закладі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У випадку поранення військовослужбовці, які захворіли раптово або дістали травму, направляються до медичного пункту частини негайно, у будь-який час доби. Після огляду лікарем (фельдшером) хворі залежно від характеру хвороби направляються на лікування.

Про це повідомили у Military Media Center.

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Стаціонарне лікування військовослужбовця

На стаціонарне лікування поза розташуванням військової частини військовослужбовці направляються за висновком лікаря військової частини, а для подання невідкладної допомоги за відсутності лікаря — черговим фельдшером (санітарним інструктором) медичного пункту.

У разі направлення на лікування поза розташуванням частини військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року і мати при собі наступні документи:

  • направлення, підписане командиром військової частини,
  • медичну книжку,
  • документ, який посвідчує особу,
  • необхідні особисті речі,
  • атестат на продовольство,
  • довідку про травму (каліцтво, поранення, контузію),
  • і медичну характеристику.

У разі вибуття на лікування за межі гарнізону — додатково атестат на речове і грошове забезпечення, проїзні документи до місця розташування лікувального закладу і назад.

Що робити, коли довідки про травму немає

У разі якщо обстановка не дозволяє надати довідку про травму (каліцтво, поранення, контузію) до направлення пораненого військовослужбовця на лікування поза розташуванням військової частини, вона надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до якого приписаний військовослужбовець, який отримав травму, протягом 30 днів з дня отримання травми або протягом 30 днів з дня надходження відповідної вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо дана довідка не видавалась — потрібно скласти рапорт на командира частини з проханням провести розслідування та видати довідку про обставини травми. До рапорту потрібно додати свої пояснення, а також за можливості свідків (інших військовослужбовців, які були поруч у момент отримання поранення).

Військово лікарська комісія (ВЛК)

Для визначення придатності до подальшої військової служби Військово лікарська комісія (ВЛК) проводиться після завершення лікування. У постанові ВЛК зазначається причинний зв'язок між пораненням та участь у бойових діях (необхідно для оформлення одноразової грошової допомоги).

При ухиленні від призначеного обстеження, порушення режиму лікування особу може бути виписано з госпіталю без ВЛК. Про відмову в обстеженні повідомляється командир в/ч.

Лікування військовослужбовця під час воєнного стану

У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому лікувальному закладі (солдатів, матросів, сержантів і старшин — у батальйонах (командах) видужуючих). У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань — повторно продовжена ще на 30 календарних днів.

Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може розпочинати виконання службових обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Отже, основним та первинним документом, який підтверджує травму військовослужбовця, отриману під час бойових дій, є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана лікарем (фельдшером) медичного пункту військової частини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які хвороби звільняють від служби в ЗСУ.

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