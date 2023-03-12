Как военнослужащему подтвердить травму, полученную в ходе боевых действий: перечень документов

В военное время лечение военнослужащих должно быть окончено в военном лечебном заведении

В случае ранения военнослужащие, которые заболели внезапно или получили травму, направляются в медицинский пункт части немедленно, в любое время суток. После осмотра врачом (фельдшером) больные в зависимости от характера болезни направляются на лечение.

Об этом сообщили в Military Media Center.

Стационарное лечение военнослужащего

На стационарное лечение вне расположения воинской части военнослужащие направляются по заключению врача воинской части, а для оказания неотложной помощи при отсутствии врача — дежурным фельдшером (санитарным инструктором) медицинского пункта.

В случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты в соответствии с временем года и иметь при себе следующие документы:

направление, подписанное командиром воинской части,

медицинскую книгу,

документ, удостоверяющий личность,

необходимые личные вещи,

аттестат на продовольствие,

справку о травме (увечье, ранение, контузию),

и медицинскую характеристику.

В случае выбытия на лечение за пределы гарнизона — дополнительно аттестат на вещевое и денежное довольствие, проездные документы к местоположению лечебного учреждения и обратно.

Что делать, если справки о травме нет

В случае если обстановка не позволяет предоставить справку о травме (увечье, ранение, контузию) до направления раненого военнослужащего на лечение вне расположения воинской части, она направляется в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, к которому приписан получивший травму военнослужащий в течение 30 дней со дня получения травмы или в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Если данная справка не разглашалась — нужно составить рапорт на командира части с просьбой провести расследование и выдать справку об обстоятельствах травмы. В рапорт нужно добавить свои объяснения, а также по возможности свидетелей (других военнослужащих, которые были рядом в момент получения ранения).

Военно-врачебная комиссия (ВЛК)

Для определения пригодности к последующей военной службе Военно-врачебная комиссия (ВЛК) проводится после завершения лечения. В постановлении ВЛК указывается причинная связь между ранением и участием в боевых действиях (необходимо для оформления единовременной денежной помощи).

При уклонении от назначенного обследования нарушение режима лечения лицо может быть выписано из госпиталя без ВЛК. Об отказе в обследовании сообщается командир в/ч.

Лечение военнослужащего во время военного положения

В военное время лечение военнослужащих должно быть закончено в военном лечебном учреждении (солдатов, матросов, сержантов и старшин — в батальонах (командах) выздоравливающих). В исключительных случаях военнослужащим может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья на 30 календарных дней. По постановлению ВЛК отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях — повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Если после продления отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступать к исполнению служебных обязанностей, то он осматривается ВЛК для определения степени пригодности к военной службе.

Следовательно, основным и первичным документом, который подтверждает травму военнослужащего, полученную во время боевых действий, есть справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), выданная врачом (фельдшером) медицинского пункта воинской части.

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