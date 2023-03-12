Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Как военнослужащему подтвердить травму, полученную в ходе боевых действий: перечень документов arrow

Как военнослужащему подтвердить травму, полученную в ходе боевых действий: перечень документов

12 марта 2023 14:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В военное время лечение военнослужащих должно быть окончено в военном лечебном заведении
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В случае ранения военнослужащие, которые заболели внезапно или получили травму, направляются в медицинский пункт части немедленно, в любое время суток. После осмотра врачом (фельдшером) больные в зависимости от характера болезни направляются на лечение.

Об этом сообщили в Military Media Center.

Читайте также:

Стационарное лечение военнослужащего

На стационарное лечение вне расположения воинской части военнослужащие направляются по заключению врача воинской части, а для оказания неотложной помощи при отсутствии врача — дежурным фельдшером (санитарным инструктором) медицинского пункта.

В случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты в соответствии с временем года и иметь при себе следующие документы:

  • направление, подписанное командиром воинской части,
  • медицинскую книгу,
  • документ, удостоверяющий личность,
  • необходимые личные вещи,
  • аттестат на продовольствие,
  • справку о травме (увечье, ранение, контузию),
  • и медицинскую характеристику.

В случае выбытия на лечение за пределы гарнизона — дополнительно аттестат на вещевое и денежное довольствие, проездные документы к местоположению лечебного учреждения и обратно.

Что делать, если справки о травме нет

В случае если обстановка не позволяет предоставить справку о травме (увечье, ранение, контузию) до направления раненого военнослужащего на лечение вне расположения воинской части, она направляется в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, к которому приписан получивший травму военнослужащий в течение 30 дней со дня получения травмы или в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Если данная справка не разглашалась — нужно составить рапорт на командира части с просьбой провести расследование и выдать справку об обстоятельствах травмы. В рапорт нужно добавить свои объяснения, а также по возможности свидетелей (других военнослужащих, которые были рядом в момент получения ранения).

Военно-врачебная комиссия (ВЛК)

Для определения пригодности к последующей военной службе Военно-врачебная комиссия (ВЛК) проводится после завершения лечения. В постановлении ВЛК указывается причинная связь между ранением и участием в боевых действиях (необходимо для оформления единовременной денежной помощи).

При уклонении от назначенного обследования нарушение режима лечения лицо может быть выписано из госпиталя без ВЛК. Об отказе в обследовании сообщается командир в/ч.

Лечение военнослужащего во время военного положения

В военное время лечение военнослужащих должно быть закончено в военном лечебном учреждении (солдатов, матросов, сержантов и старшин — в батальонах (командах) выздоравливающих). В исключительных случаях военнослужащим может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья на 30 календарных дней. По постановлению ВЛК отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях — повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Если после продления отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступать к исполнению служебных обязанностей, то он осматривается ВЛК для определения степени пригодности к военной службе.

Следовательно, основным и первичным документом, который подтверждает травму военнослужащего, полученную во время боевых действий, есть справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), выданная врачом (фельдшером) медицинского пункта воинской части.

Напомним, недавно мы писали, какие болезни освобождают от службы в ВСУ.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

15:30 Под Одессой спасатели сняли ребенка с кондиционера

15:14 В UNITED24 рассказали, сколько медпомощи было отправлено в регионы за эту неделю

15:00 В Польше учат одесских подростков готовить

Новина з відео

14:53 Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:51 Март будет штормить не на шутку: синоптики рассказали, где завтра будет самая плохая погода

14:35 Разминирование в Николаевской области: спасатели показали, как обезвреживают опасные находки

14:28 Швейцария утилизирует рабочие зенитные ракеты Rapier, которые могли передать Украине

14:27 Журналисты узнали, как живут жители Мариуполя в оккупации

14:24 Спецслужбы рф планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, — полиция

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Новина з відео

14:53 Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Новина з відео

13:42 В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Украине": грузин Мераб Двалишвили разгромил поклонника путина Петра Яна на турнире UFC

Новина з відео

11:26 Белорусские пограничники жалуются, что украинцы их запугивают: на что обиделись

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:53 Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю после пяти месяцев в космосе

Новина з відео

07:30 Российские войска обстреляли Угледар запрещенными снарядами: первые подробности

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з відео

21:00 Уверенная победа Зари, успех Ингульца, ничьи для Александрии и Черноморца

Новина з відео

19:58Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, которые связаны с рф

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Актуальное по теме

None 12 Март 15:39

Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

None 12 Март 15:25

Под Одессой спасатели сняли ребенка с кондиционера

None 12 Март 15:14

В UNITED24 рассказали, сколько медпомощи было отправлено в регионы за эту неделю

None 12 Март 15:15

В Польше учат одесских подростков готовить

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB