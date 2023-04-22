Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді: аналіз Центру стратегічних комунікацій

Наслідки обстрілів міста Ізюм на Харківщині. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Західні медіа підіграють російській пропаганді, неправильно послуговуючись термінологією щодо війни в Україні. Розповідаючи у своїх публікацій про "сепаратистські регіони" України та "конфлікт в Україні", західні журналісти легітимізують агресію проти України та спотворюють реальність.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Як західні медіа потрапляють на гачок маніпуляцій РФ

"Наративи Кремля настільки глибоко пустили коріння поза межами Росії, що навіть через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні медіа продовжують потрапляти на гачок маніпуляцій Москви", — йдеться у повідомленні.

У Центрі пояснили, що не так з вживанням термінів "конфлікт" і "сепаратисти" стосовно російсько-української війни.

Зокрема, як зазначається у матеріалах Центру, західні медіа часто використовують вираз "сепаратистські регіони", коли йдеться саме про окуповані Росією території України.

Також наголошується, що коли ЗМІ називають війну, яку Росія веде проти України, "конфліктом", тим самим журналісти натякають на внутрішню природу війни, однак це не так – ідеться про вторгнення окупаційних військ на українську територію.

Центр стратегічних комунікацій наголошує, що вживання такої термінології щодо війни в Україні спотворює реальність, легітимізує агресію проти України та применшує відповідальність Росії за війну.

Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді. Фото: t.me/spravdi

Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді. Фото: t.me/spravdi

Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді. Фото: t.me/spravdi

Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді. Фото: t.me/spravdi

Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді. Фото: t.me/spravdi

Як західні ЗМІ підіграють російській пропаганді. Фото: t.me/spravdi 1 / 6

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у соцмережах росіяни запустили масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з новим "французьким мультиком" про президента Володимира Зеленського та Україну. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTube.

Також раніше повідомлялося, що у мережі шириться відео під назвами "це кінець", "чоловіків нема", "вже половина населення — жінки". Це — черговий фейк окупантів. Для поширення цієї дезінформації росіяни створили фейковий сайт одного з українських видань.