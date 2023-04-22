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Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде: анализ Центра стратегических коммуникаций

22 апреля 2023 11:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде: анализ Центра стратегических коммуникаций
Последствия обстрелов города Изюм в Харьковской области. Фото: REUTERS/Carlos Barria
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Западные медиа подыгрывают российской пропаганде, неправильно используя терминологию войны в Украине. Рассказывая в своих публикациях о "сепаратистских регионах" Украины и "конфликте в Украине", западные журналисты легитимизируют агрессию против Украины и искажают реальность.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как западные медиа попадают на крючок манипуляций РФ

"Нарративы Кремля настолько глубоко пустили корни за пределами России, что даже через год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные медиа продолжают попадать на крючок манипуляций Москвы", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что не столько с употреблением терминов "конфликт" и "сепаратисты" в отношении российско-украинской войны.

В частности, как отмечается в материалах Центра, западные медиа часто используют выражение "сепаратистские регионы", когда речь идет именно об оккупированных Россией территориях Украины.

Также отмечается, что когда СМИ называют войну, которую Россия ведет против Украины, "конфликтом", тем самым журналисты намекают на внутреннюю природу войны, однако это не так — речь идет о вторжении оккупационных войск на украинскую территорию.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что употребление такой терминологии в отношении войны в Украине искажает реальность, легитимизирует агрессию против Украины и умаляет ответственность России за войну.

  • Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде. Фото: t.me/spravdi
  • Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде. Фото: t.me/spravdi
  • Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде. Фото: t.me/spravdi
  • Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде. Фото: t.me/spravdi
  • Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде. Фото: t.me/spravdi
  • Как западные СМИ подыгрывают российской пропаганде. Фото: t.me/spravdi
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Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях россияне запустили масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) с новым "французским мультиком" о президенте Владимире Зеленском и Украине. Вражеская пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTube.

Также ранее сообщалось, что в сети распространяется видео под названиями "это конец", "мужчин нет", "уже половина населения — женщины". Это очередной фейк оккупантов. Для распространения этой дезинформации россияне создали фейковый сайт одного из украинских изданий.

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