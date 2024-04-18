Як зміна командувача ЧФ РФ вплинула на активність флоту — дані розвідки Британії

Чорноморський вплив РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Після зміни командувача Чорноморського флоту Росії у березні 2024 року морські судна стали найменш активними за час повномасштабної війни. Крім того, флот захищають від нападів України.

Про це повідомляє пресслужба британської розвідки.

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Британська розвідка розповіла, що 1 квітня цього року фрегат з керованими ракетами типу "Григорович" провів роботу з поводження з озброєнням на базі в порту Новоросійськ.

Сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.

Скриншот допису британської розвідки

Однак Росія в основному вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська, побоюючись українських ударів.

Так, у відомстві дійшли висновку, що після відсторонення командувача ЧФ РФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни.

"Оскільки флот залишиться поряд із Новоросійськом як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін", — вважають у розвідці.

Скриншот допису британської розвідки

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Раніше ми писали, що окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть.

Також ми повідомляли, що російська армія досі мріє про висадку морського десанту на узбережжя Одещини. Однак зараз їхні можливості набагато зменшилися порівняно з початком повномасштабного вторгнення.