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Как изменение командующего ЧФ РФ повлияло на активность флота — данные разведки Британии

18 апреля 2024 13:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как изменение командующего ЧФ РФ повлияло на активность флота — данные разведки Британии
Черноморское влияние РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После смены командующего Черноморским флотом России в марте 2024 года морские суда стали наименее активными за время полномасштабной войны. Кроме того, флот защищают от нападений Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британской разведки.

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Британская разведка рассказала, что 1 апреля этого года фрегат с управляемыми ракетами типа "Григорович" провел работу по обращению с вооружением на базе в порту Новороссийск.

Современные российские корабли, такие как фрегат класса "Григорович", имеют системы вертикального запуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжаются в Севастополе.

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Скриншот сообщения британской разведки

Однако Россия в основном вывела свои корабли и подлодки Черноморского флота из Севастополя дальше на восток в Новороссийск, опасаясь украинских ударов.

Так, в ведомстве пришли к выводу, что после отстранения командующего ЧФ РФ в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны.

"Поскольку флот останется рядом с Новороссийском как лучший способ избежать украинского нападения с моря, его инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в Новороссийске, скорее всего, была усовершенствована, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок", — считают в разведке.

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Скриншот сообщения британской разведки

Больше о вражеском флоте

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают маневрировать в акватории морей и перемещают свои корабли между портами. Так, большая часть флота россиян выведена в гражданские порты в Новороссийске и оккупированной Грузии, однако должное обслуживание получать там не могут.

Также мы сообщали, что российская армия по-прежнему мечтает о высадке морского десанта на побережье Одесской области. Однако сейчас их возможности намного уменьшились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

разведка
Черное море
Великобритания
война в Украине
Россия
флот

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