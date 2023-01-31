Як змінилась тактика росії за майже рік від повномасштабного вторгнення

На жаль, росія має ще достатньо багато людських ресурсів та техніки, щоб вести довготривалу війну

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Вже на горизонті річниця від повномасштабного вторгнення. За рік на фронті було багато втрат, але й багато перемог і повернених територій. Однак війна триває, і недооцінювати ворога було б великою помилкою. Росія більше не робить таких імпульсивних помилок, як на початку вторгнення, тож, найімовірніше, варто готуватись до тривалої війни.

Так вважає професор з військової історії Університету Калгарі Александер Гілл. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Чим сьогоднішня війна росії в Україні так відрізняється від війни рік тому

"Спеціальна військова операція" володимира путіна в Україні наближається до своєї першої річниці. Однак війна, яку ведуть російські війська сьогодні, дуже відрізняється від тієї, що велася, коли росія вперше повномасштабно вторглася в Україну.

У лютому 2022 року російський напад на Київ, який, здавалося б, мав на меті зміну режиму в Україні, невдовзі провалився. Швидко стало очевидним, що нинішній український режим просто так не впаде.

Схоже, що путін проігнорував або йому не повідомили про покращення в українських Збройних силах, які сепаратисти та російські війська, що воюють на Донбасі з 2014 року, відчули на собі з перших рук. А втім, протягом перших тижнів війни російські війська захопили значну територію на сході України.

Однак просування російських військ незабаром переросло в бойові дії, які є сьогодні. Українські війська також відносно швидко відвоювали територію восени 2022 року, але їхнє просування також поки що завершилося.

Жодна зі сторін не змогла отримати вирішальної переваги на полі бою. Російська армія в Україні не розвалилася — всупереч прогнозам багатьох західних спостерігачів — і не демонструє жодних ознак цього. І ось чому.

Перерозподіл сил

Атака росії на північ від Києва, безсумнівно, зазнала поразки і була зупинена, що призвело до передислокації російських військ на схід. Цей крок як значно спростив російські лінії постачання, так і означав збільшення кількості військ на сході. Виведення російських військ з території поблизу Херсона на півдні України мало такий самий ефект.

Росія вторглася в Україну з надто малою армією, щоб вести там велику війну.

Хоча путін протягом багатьох місяців не визнавав, що його так звана "спеціальна військова операція" в Україні насправді була повноцінною війною, зараз він, безумовно, визнав це — як на словах, так і на ділі.

Його зміна курсу супроводжувалася значним посиленням російської армії в Україні. Часткова мобілізація резервістів дала російській армії набагато більше людських ресурсів, ніж вона мала на початку.

Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Російські резервісти зосереджені на сході України, і вони займають оборону вздовж більшої частини лінії фронту. Ця оборонна позиція означає менше людських жертв і більше ресурсів, ніж наступальні операції на ширшому фронті майже рік тому.

Російські наступальні операції зараз значною мірою зосереджені на спробах зберегти решту території Донецької та Луганської областей. Збереження цієї території було основним виправданням вторгнення.

"Шліфування на випередження"

Нинішні операції росії в районі Бахмута на Донбасі не досягають швидкого прогресу, але являють собою своєрідне шліфувальне просування, яке багато в чому краще підходить російській армії.

Типи проблем з "командуванням і управлінням" російськими військами, які були на початку війни, зменшилися для операцій більш обмеженого масштабу. Російські резервісти, як правило, менш досвідчені і позбавлені ґрунтовної підготовки, краще пристосовані до більш обмежених і методичних операцій сьогодення.

Російські війська також мають значний досвід ведення артилерійської війни, яка ведеться зараз.

Наприкінці 1994 року російські війська спробували штурмувати столицю Чечні Грозний у спосіб, що мало чим відрізнявся від атаки на Київ у 2022 році. У світлі цієї невдачі вони застосували випробуваний, відточений під час Другої світової війни артилерійський підхід, спрямований на руйнування міста перед його захопленням. Цей підхід був застосований до Маріуполя.

Як історик російської та радянської армії, я добре знаю, що можна вважати російською культурною схильністю до поспішних початкових наступальних операцій, які поступаються місцем більш методичним і виваженим подальшим діям. Окрім випадку захоплення Грозного під час чеченської війни, Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу рясніє прикладами цього явища.

Це часто супроводжувалося психологічним подвоєнням сил і глибшою відданістю поставленому завданню. Є багато ознак того, що саме в такому стані перебуває російська армія з осені.

Недовіра до Заходу і НАТО

Незважаючи на російські втрати і невдачі, опитування громадської думки свідчать про те, що населення рф все ще підтримує військові дії в Україні. Ця підтримка має вирішальне значення для армії.

Підтримка Заходом зусиль України з повернення всіх територій, втрачених з 2014 року, є тією безкомпромісною позицією, яка підживлює прийняття аргументу російського уряду про те, що Захід вже певний час прагне дістати росію, і що розширення НАТО до російських кордонів є частиною процесу, який виправдовує проведення росією лінії в піску.

Багато росіян вважають Крим невід'ємною частиною росії, і підтримка Заходом спроб України повернути його є особливою образою.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Обидві сторони відчуватимуть нестачу живої сили і матеріалів, оскільки війна затягнеться. Росія має великі резерви, а також кілька відкритих союзників, таких як Іран і Північна Корея, в той час, як Україна має підтримку з боку альянсу НАТО.

Тривала війна — ймовірна

Таким чином, обидві сторони мають можливість продовжувати бойові дії в осяжному майбутньому. Більше західного обладнання, зокрема новітніх західних танків та інших броньованих машин, безсумнівно, посилить українську армію в короткостроковій перспективі. Але більша кількість видів техніки ускладнює питання підготовки, обслуговування і постачання.

Тепер, коли Німеччина погодилася надати Україні танки, путін здобув значну пропагандистську перемогу. У російських ЗМІ вже проводяться паралелі між німецьким вторгненням до Радянського Союзу в червні 1941 року і перспективою появи німецьких танків на полі бою в Україні сьогодні.

Якщо війна продовжуватиме розвиватися за нинішньою траєкторією, жодна зі сторін навряд чи отримає вирішальну перевагу. Та чи інша сторона може отримати тимчасову перевагу під час ескалації та контрескалації, але навряд чи будь-яка перевага росії чи України буде тривалою.

На превеликий жаль, за відсутності будь-яких переговорів — і, безумовно, змістовних переговорів, в яких обидві сторони будуть змушені як давати, так і брати, — кровопролиття, найімовірніше, продовжиться ще певний час.

Александр Гілл, професор військової історії, Університет Калгарі