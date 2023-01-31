Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення arrow

Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

31 січня 2023 18:30
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Як змінилась тактика росії за майже рік від повномасштабного вторгнення
На жаль, росія має ще достатньо багато людських ресурсів та техніки, щоб вести довготривалу війну
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Вже на горизонті річниця від повномасштабного вторгнення. За рік на фронті було багато втрат, але й багато перемог і повернених територій. Однак війна триває, і недооцінювати ворога було б великою помилкою. Росія більше не робить таких імпульсивних помилок, як на початку вторгнення, тож, найімовірніше, варто готуватись до тривалої війни.

Так вважає професор з військової історії Університету Калгарі Александер Гілл. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Читайте також:

Чим сьогоднішня війна росії в Україні так відрізняється від війни рік тому

"Спеціальна військова операція" володимира путіна в Україні наближається до своєї першої річниці. Однак війна, яку ведуть російські війська сьогодні, дуже відрізняється від тієї, що велася, коли росія вперше повномасштабно вторглася в Україну.

У лютому 2022 року російський напад на Київ, який, здавалося б, мав на меті зміну режиму в Україні, невдовзі провалився. Швидко стало очевидним, що нинішній український режим просто так не впаде.

Схоже, що путін проігнорував або йому не повідомили про покращення в українських Збройних силах, які сепаратисти та російські війська, що воюють на Донбасі з 2014 року, відчули на собі з перших рук. А втім, протягом перших тижнів війни російські війська захопили значну територію на сході України.

Однак просування російських військ незабаром переросло в бойові дії, які є сьогодні. Українські війська також відносно швидко відвоювали територію восени 2022 року, але їхнє просування також поки що завершилося.

Жодна зі сторін не змогла отримати вирішальної переваги на полі бою. Російська армія в Україні не розвалилася — всупереч прогнозам багатьох західних спостерігачів — і не демонструє жодних ознак цього. І ось чому.

Перерозподіл сил

Атака росії на північ від Києва, безсумнівно, зазнала поразки і була зупинена, що призвело до передислокації російських військ на схід. Цей крок як значно спростив російські лінії постачання, так і означав збільшення кількості військ на сході. Виведення російських військ з території поблизу Херсона на півдні України мало такий самий ефект.

Росія вторглася в Україну з надто малою армією, щоб вести там велику війну.

Хоча путін протягом багатьох місяців не визнавав, що його так звана "спеціальна військова операція" в Україні насправді була повноцінною війною, зараз він, безумовно, визнав це — як на словах, так і на ділі.

Його зміна курсу супроводжувалася значним посиленням російської армії в Україні. Часткова мобілізація резервістів дала російській армії набагато більше людських ресурсів, ніж вона мала на початку.

Мобілізовані рф
Фото: REUTERS/Alexey Malgavko 

Російські резервісти зосереджені на сході України, і вони займають оборону вздовж більшої частини лінії фронту. Ця оборонна позиція означає менше людських жертв і більше ресурсів, ніж наступальні операції на ширшому фронті майже рік тому.

Російські наступальні операції зараз значною мірою зосереджені на спробах зберегти решту території Донецької та Луганської областей. Збереження цієї території було основним виправданням вторгнення.

"Шліфування на випередження"

Нинішні операції росії в районі Бахмута на Донбасі не досягають швидкого прогресу, але являють собою своєрідне шліфувальне просування, яке багато в чому краще підходить російській армії.

Типи проблем з "командуванням і управлінням" російськими військами, які були на початку війни, зменшилися для операцій більш обмеженого масштабу. Російські резервісти, як правило, менш досвідчені і позбавлені ґрунтовної підготовки, краще пристосовані до більш обмежених і методичних операцій сьогодення.

Російські війська також мають значний досвід ведення артилерійської війни, яка ведеться зараз.

Наприкінці 1994 року російські війська спробували штурмувати столицю Чечні Грозний у спосіб, що мало чим відрізнявся від атаки на Київ у 2022 році. У світлі цієї невдачі вони застосували випробуваний, відточений під час Другої світової війни артилерійський підхід, спрямований на руйнування міста перед його захопленням. Цей підхід був застосований до Маріуполя.

Як історик російської та радянської армії, я добре знаю, що можна вважати російською культурною схильністю до поспішних початкових наступальних операцій, які поступаються місцем більш методичним і виваженим подальшим діям. Окрім випадку захоплення Грозного під час чеченської війни, Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу рясніє прикладами цього явища.

Це часто супроводжувалося психологічним подвоєнням сил і глибшою відданістю поставленому завданню. Є багато ознак того, що саме в такому стані перебуває російська армія з осені.

Недовіра до Заходу і НАТО

Незважаючи на російські втрати і невдачі, опитування громадської думки свідчать про те, що населення рф все ще підтримує військові дії в Україні. Ця підтримка має вирішальне значення для армії.

Підтримка Заходом зусиль України з повернення всіх територій, втрачених з 2014 року, є тією безкомпромісною позицією, яка підживлює прийняття аргументу російського уряду про те, що Захід вже певний час прагне дістати росію, і що розширення НАТО до російських кордонів є частиною процесу, який виправдовує проведення росією лінії в піску.

Багато росіян вважають Крим невід'ємною частиною росії, і підтримка Заходом спроб України повернути його є особливою образою.

пропаганда в РФ
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Обидві сторони відчуватимуть нестачу живої сили і матеріалів, оскільки війна затягнеться. Росія має великі резерви, а також кілька відкритих союзників, таких як Іран і Північна Корея, в той час, як Україна має підтримку з боку альянсу НАТО.

Тривала війна — ймовірна

Таким чином, обидві сторони мають можливість продовжувати бойові дії в осяжному майбутньому. Більше західного обладнання, зокрема новітніх західних танків та інших броньованих машин, безсумнівно, посилить українську армію в короткостроковій перспективі. Але більша кількість видів техніки ускладнює питання підготовки, обслуговування і постачання.

Тепер, коли Німеччина погодилася надати Україні танки, путін здобув значну пропагандистську перемогу. У російських ЗМІ вже проводяться паралелі між німецьким вторгненням до Радянського Союзу в червні 1941 року і перспективою появи німецьких танків на полі бою в Україні сьогодні.

Якщо війна продовжуватиме розвиватися за нинішньою траєкторією, жодна зі сторін навряд чи отримає вирішальну перевагу. Та чи інша сторона може отримати тимчасову перевагу під час ескалації та контрескалації, але навряд чи будь-яка перевага росії чи України буде тривалою.

На превеликий жаль, за відсутності будь-яких переговорів — і, безумовно, змістовних переговорів, в яких обидві сторони будуть змушені як давати, так і брати, — кровопролиття, найімовірніше, продовжиться ще певний час.

The Conversation

Александр Гілл, професор військової історії, Університет Калгарі

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:30 Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, — Генштаб

Новина з фото

19:27 Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат

19:20 В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись

19:16 Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф

19:15 Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Резніков пояснив, чому США не хочуть передавати Україні винищувачі

19:00 Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:59 ​​​​​​​Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі

18:50 Американська корпорація виділить $250 млн на підтримку українського бізнесу

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Актуальне по темі

None 31 Січень 17:17

Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

None 31 Січень 13:26

​​​​​​​Про що говоритимуть на дев'ятому Рамштайні: Подоляк назвав два ключові елементи

None 31 Січень 12:33

​​​​​​​Бої під Вугледаром: британська розвідка пояснила, як росія змінила тактику на цьому напрямку

None 31 Січень 11:49

​​​​​​​Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB