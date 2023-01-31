Как изменилась тактика россии почти год от полномасштабного вторжения

К сожалению, у россии еще достаточно много человеческих ресурсов и техники, чтобы вести длительную войну

Мария Кагал Редактор международного отдела

Уже на горизонте годовщина полномасштабного вторжения. За год на фронте было много потерь, но и много побед и возвращенных территорий. Однако война продолжается и недооценивать врага было бы большой ошибкой. Россия больше не совершает таких импульсивных просчетов, как в начале вторжения, поэтому, скорее всего, следует готовиться к длительной войне. Так считает профессор по военной истории Университета Калгари Александер Хилл. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Чем сегодняшняя война россии в Украине так отличается от войны год назад

"Специальная военная операция" владимира путина в Украине приближается к своей первой годовщине. Однако война, которую ведут российские войска сегодня, очень отличается от той, что велась, когда россия впервые полномасштабно вторглась в Украину.

В феврале 2022 года российское нападение на Киев, которое, казалось бы, преследовало изменение режима в Украине, вскоре провалилось. Быстро стало очевидно, что нынешний украинский режим просто так не упадет.

Похоже, что путин проигнорировал или ему не сообщили об улучшении украинских Вооруженных сил, которые сепаратисты и российские войска, воюющие на Донбассе с 2014 года, почувствовали на себе из первых рук. Тем не менее, в первые недели войны русские войска захватили значительную территорию на востоке Украины.

Однако продвижение российских войск вскоре переросло в боевые действия, которые есть сегодня. Украинские войска также относительно быстро отвоевали территорию осенью 2022 года, но их продвижение также пока завершилось.

Ни одна из сторон не смогла получить решающего преимущества на поле боя. Российская армия в Украине не развалилась — вопреки прогнозам многих западных наблюдателей — и не демонстрирует никаких признаков этого. И вот почему.

Перераспределение сил

Атака россии на севере от Киева, несомненно, потерпела поражение и была остановлена, что привело к передислокации российских войск к востоку. Этот шаг как значительно упростил российские линии снабжения, так и означал увеличение количества войск на востоке. Вывод российских войск с территории вблизи Херсона на юге Украины имел такой же эффект.

Россия вторглась в Украину со слишком малой армией, чтобы вести там большую войну.

Хотя путин в течение многих месяцев не признавал, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине на самом деле была полноценной войной, сейчас он, безусловно, признал это — как на словах, так и на деле.

Его смена курса сопровождалась значительным усилением российской армии в Украине. Частичная мобилизация резервистов дала его армии гораздо больше человеческих ресурсов, чем она имела в начале.

Российские резервисты сосредоточены на востоке Украины и занимают оборону вдоль большей части линии фронта. Эта оборонительная позиция означает меньше человеческих жертв и больше ресурсов, чем наступательные операции на более широком фронте почти год назад.

Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Российские наступательные операции сейчас в значительной степени сосредоточены на попытках сохранить остальную территорию Донецкой и Луганской областей. Сохранение этой территории являлось основным оправданием вторжения.

"Шлифовка на опережение"

Нынешние операции россии в районе Бахмута на Донбассе не достигают быстрого прогресса, но представляют собой своеобразное шлифовальное продвижение, которое во многом лучше подходит русской армии.

Типы проблем с "командованием и управлением" российскими войсками, которые были в начале войны, уменьшились для операций более ограниченного масштаба. Российские резервисты, как правило, менее опытны и лишены основательной подготовки, лучше приспособлены к более ограниченным и методическим нынешним операциям.

Российские войска имеют значительный опыт ведения артиллерийской войны, которая идет сейчас.

В конце 1994 года российские войска попытались штурмовать столицу Чечни Грозный способом, мало чем отличавшимся от атаки на Киев в 2022 году. В свете этой неудачи они применили испытанный, отточенный во время Второй мировой войны артиллерийский подход, направленный на разрушение города перед его захватом. Этот подход был применен к Мариуполю.

Как историк российской и советской армии, я хорошо знаю, что можно считать русской культурной склонностью к поспешным начальным наступательным операциям, уступающим место более методическим и взвешенным дальнейшим действиям. Кроме случая захвата Грозного во время Чеченской войны, Великая Отечественная война Советского Союза изобилует примерами этого явления.

Это часто сопровождалось психологическим удвоением сил и более глубокой преданностью поставленной задаче. Есть много признаков того, что именно в таком состоянии находится российская армия с осени.

Недоверие к Западу и НАТО

Несмотря на российские потери и неудачи, опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что население россии все еще поддерживает военные действия в Украине. Эта поддержка имеет решающее значение для армии.

Поддержка Западом усилий Украины по возвращению всех территорий, утраченных с 2014 года, является той бескомпромиссной позицией, которая подпитывает принятие аргумента российского правительства о том, что Запад уже некоторое время стремится достать россию и что расширение НАТО до российских границ является частью процесса, который

оправдывает проведение россией линии на песке.

Многие россияне считают Крым неотъемлемой частью россии, и поддержка Западом попыток Украины вернуть его является особым оскорблением.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Обе стороны будут испытывать нехватку живой силы и материалов, поскольку война затянется. У россии есть большие резервы, а также несколько открытых союзников, таких как Иран и Северная Корея, в то время как Украина имеет поддержку со стороны альянса НАТО.

Длительная война — вероятна

Таким образом, обе стороны имеют возможность продолжать боевые действия в обозримом будущем. Больше западного оборудования, в том числе новейшие западные танки и другие бронированные машины, несомненно, усилит украинскую армию в краткосрочной перспективе. Но большее количество видов техники усложняет вопросы подготовки, обслуживания и снабжения.

Теперь, когда Германия согласилась предоставить Украине танки, путин одержал значительную пропагандистскую победу. В российских СМИ уже проводятся параллели между германским вторжением в Советский Союз в июне 1941 года и перспективой появления немецких танков на поле боя в Украине сегодня.

Если война будет продолжать развиваться по нынешней траектории, ни одна из сторон вряд ли получит решающее преимущество. Та или иная сторона может получить временное преимущество во время эскалации и контрэскалации, но вряд ли любое преимущество россии или Украины будет продолжительным.

К большому сожалению, при отсутствии каких-либо переговоров — и, безусловно, содержательных переговоров, в которых обе стороны будут вынуждены как давать, так и брать, — кровопролитие, скорее всего, продлится еще некоторое время.

Александр Хилл, профессор военной истории, Университет Калгари