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Як змінилася українська армія за 800 днів повномасштабної війни

3 травня 2024 02:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як змінилася українська армія за 800 днів повномасштабної війни
Українські військові на війні. Фото: 58 ОМБр ім. Івана Виговського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найбільших змін за час повномасштабної війни зазнали Збройні сили України. Зараз українська армія є єдиною українською державною інституцією, яка забезпечує саме існування незалежної і самостійної України.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Армія до великої війни

Дмитро Снєгирьов нагадав, що до початку російсько-української війни Збройні сили України були у геть занедбаному стані.

"Протягом десятиліть українська армія розкрадалася, авторитет у неї був відверто низький", — підкреслив експерт.

Єдина сила, яка береже Україну

Російська агресія, особливо повномасштабне вторгнення, з моменту якого пройшло 800 днів, кардинально змінила ситуацію із ЗСУ.

"Армія не просто зміцніла, модернізувалася, отримала сучасну західну зброю. Зараз Збройні сили України є єдиною інституцією, яка забезпечує саме існування України", — так відзначив роль військових у нинішній Україні Снєгирьов.

Нагадаємо, 15–16 червня у Швейцарії відбудеться перший Глобальний Саміт миру. Він присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

ЗСУ
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Дмитро Снєгирьов
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