Как изменилась украинская армия за 800 дней полномасштабной войны

Украинские военные на войне. Фото: 58 ОМБр им. Ивана Выговского

Наибольшие изменения за время полномасштабной войны претерпели Вооруженные силы Украины. Сейчас украинская армия является единственным украинским государственным институтом, который обеспечивает само существование независимой и самостоятельной Украины.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Армия до Великой войны

Дмитрий Снегирев напомнил, что до начала российско-украинской войны Вооруженные силы Украины были в заброшенном состоянии.

"В течение десятилетий украинская армия разворовывалась, авторитет у нее был откровенно низкий", — подчеркнул эксперт.

Единственная сила, которая бережет Украину

Российская агрессия, особенно полномасштабное вторжение, с момента которого прошло 800 дней, кардинально изменила ситуацию с ВСУ.

"Армия не просто окрепла, модернизировалась, получила современное западное оружие. Сейчас Вооруженные силы Украины являются единственным институтом, обеспечивающим само существование Украины", — так отметил роль военных в нынешней Украине Снегирев.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится первый Глобальный Саммит мира. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.