Как изменилась украинская армия за 800 дней полномасштабной войны
Наибольшие изменения за время полномасштабной войны претерпели Вооруженные силы Украины. Сейчас украинская армия является единственным украинским государственным институтом, который обеспечивает само существование независимой и самостоятельной Украины.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Армия до Великой войны
Дмитрий Снегирев напомнил, что до начала российско-украинской войны Вооруженные силы Украины были в заброшенном состоянии.
"В течение десятилетий украинская армия разворовывалась, авторитет у нее был откровенно низкий", — подчеркнул эксперт.
Единственная сила, которая бережет Украину
Российская агрессия, особенно полномасштабное вторжение, с момента которого прошло 800 дней, кардинально изменила ситуацию с ВСУ.
"Армия не просто окрепла, модернизировалась, получила современное западное оружие. Сейчас Вооруженные силы Украины являются единственным институтом, обеспечивающим само существование Украины", — так отметил роль военных в нынешней Украине Снегирев.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится первый Глобальный Саммит мира. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.
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