Як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон: пояснення юриста

Контроль у пункті пропуску на українському кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Адвокат та голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець заявляє, що зняті з військового обліку чоловіки можуть виїхати за кордон. Юрист пояснив, які потрібно мати із собою документи.

Про це Ростислав Кравець сказав в ефірі каналу "Київ".

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Які треба мати документи

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон", — розповів Кравець.

Також адвокат додав, що ще потрібно мати із собою закордонний паспорт.

"Навіть ось ці прикордонники, які не поважають Конституцію, права людини й закони України, вас пропустять", — каже юрист.

Раніше у Держприкордонслужбі пояснювали порядок перетину кордону знятими або виключеними з військового обліку українцями. Вони заявляли, що зняті з військового обліку чоловіки можуть виїхати за кордон. Однак у повідомленні уточнювалося, що остаточне рішення щодо виїзду ухвалюється представниками прикордонного відомства у пункті пропуску за підсумками вивчення всіх документів та з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану 17-річні хлопці.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.