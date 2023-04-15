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Як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон: пояснення юриста

15 квітня 2023 20:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон: пояснення юриста
Контроль у пункті пропуску на українському кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Адвокат та голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець заявляє, що зняті з військового обліку чоловіки можуть виїхати за кордон. Юрист пояснив, які потрібно мати із собою документи.

Про це Ростислав Кравець сказав в ефірі каналу "Київ". 

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Які треба мати документи

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон", — розповів Кравець.

Також адвокат додав, що ще потрібно мати із собою закордонний паспорт.

"Навіть ось ці прикордонники, які не поважають Конституцію, права людини й закони України, вас пропустять", — каже юрист.

Раніше у Держприкордонслужбі пояснювали порядок перетину кордону знятими або виключеними з військового обліку українцями. Вони заявляли, що зняті з військового обліку чоловіки можуть виїхати за кордон. Однак у повідомленні уточнювалося, що остаточне рішення щодо виїзду ухвалюється представниками прикордонного відомства у пункті пропуску за підсумками вивчення всіх документів та з'ясування всіх обставин. 

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану 17-річні хлопці. 

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

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