Як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон: пояснення юриста
Адвокат та голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець заявляє, що зняті з військового обліку чоловіки можуть виїхати за кордон. Юрист пояснив, які потрібно мати із собою документи.
Про це Ростислав Кравець сказав в ефірі каналу "Київ".
Які треба мати документи
"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон", — розповів Кравець.
Також адвокат додав, що ще потрібно мати із собою закордонний паспорт.
"Навіть ось ці прикордонники, які не поважають Конституцію, права людини й закони України, вас пропустять", — каже юрист.
Раніше у Держприкордонслужбі пояснювали порядок перетину кордону знятими або виключеними з військового обліку українцями. Вони заявляли, що зняті з військового обліку чоловіки можуть виїхати за кордон. Однак у повідомленні уточнювалося, що остаточне рішення щодо виїзду ухвалюється представниками прикордонного відомства у пункті пропуску за підсумками вивчення всіх документів та з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану 17-річні хлопці.
Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.