Как снятым с военного учета мужчинам выехать за границу: объяснение юриста

Контроль в пункте пропуска на украинской границе. Фото: dpsu.gov.ua

Адвокат и глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец заявляет, что снятые с военного учета мужчины могут выехать за границу. Юрист объяснил, какие нужно иметь с собой документы.

Об этом Ростислав Кравец сказал в эфире канала "Киев".

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Какие нужно иметь документы

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы, и спокойно едете на границу", — рассказал Кравец.

Также адвокат добавил, что еще нужно иметь с собой загранпаспорт.

"Даже вот эти пограничники, не уважающие Конституцию, права человека и законы Украины, вас пропустят", — говорит юрист.

Ранее в Госпогранслужбе объясняли порядок пересечения границы снятыми или исключенными из военного учета украинцами. Они заявляли, что снятые с военного учета мужчины могут уехать за границу. Однако в сообщении уточнялось, что окончательное решение о выезде принимается представителями пограничного ведомства в пункте пропуска по итогам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее адвокат объяснил, могут ли уехать за границу во время действия военного положения 17-летние парни.

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.