ЗСУ навчаються на Patriot - у Бундесвері показав вражаючі кадри

ЗСУ навчаються на Patriot

Українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.

Про це пише Міноборони України .

Військові навчання

"З 31 січня українські військові проходять навчання на трьох станціях ЗРК Patriot у Німеччині: вони навчаються тактично керувати станцією управління вогнем, керувати пусковими установками, обслуговувати та ремонтувати систему зброї. Навчання триває шість днів на тиждень", — йдеться у повідомленні.

Представники Збройних сил ФРН розповіли, що наші зенітники швидко опановують ЗРК Patriot. У Німеччині зазначили, що українські воїни високо вмотивовані і більшість із них уже мають досвід участі у бойових діях.

Нагадаємо, що Вашингтон оголосив про надання нового пакету безпеки для України на суму близько 2 млрд доларів, і серед іншого цей пакет міститиме також батарею комплексів протиповітряної оборони Patriot, надати які для закриття неба українська сторона благала своїх західних партнерів довгі місяці з початку повномасштабного. . російського вторгнення.

Остаточної дати, коли ці ракетні системи можуть передати Україні, наразі немає. Але зазначається, що одна з батарей системи ППО Patriot включає вісім пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

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