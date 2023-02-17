ВСУ учатся на Patriot - в Бундесвере показал впечатляющие кадры

Как ВСУ учатся на Patriot: в Бундесвере показали впечатляющие кадры
Украинские воины продолжают овладевать ЗРК Patriot. Соответствующие учения в Германии проходят шесть дней в неделю.
Об этом пишет Минобороны Украины.
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Военные учения
"С 31 января украинские военные проходят обучение на трех станциях ЗРК Patriot в Германии: они учатся тактически управлять станцией управления огнем, управлять пусковыми установками, обслуживать и ремонтировать систему оружия. Обучение проходит шесть дней в неделю", — говорится в сообщении.
Представители Вооруженных сил ФРГ рассказали, что наши зенитчики быстро овладевают ЗРК Patriot. В Германии отметили, что украинские воины высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.
Напомним, что Вашингтон объявил о предоставлении нового пакета безопасности для Украины на сумму около 2 млрд долларов, и среди прочего этот пакет будет содержать также и батарею комплексов противовоздушной обороны Patriot, предоставить которые для закрытия неба украинская сторона умоляла своих западных партнеров долгие месяцы с начала полномасштабного вторжения рф.
Окончательной даты, когда эти ракетные системы могут передать Украине, пока нет. Но отмечается, что одна из батарей системы ПВО Patriot включает в себя восемь пусковых установок. Каждая из них способна нести по четыре ракеты.
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