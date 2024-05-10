Використання самохідних гаубиць 2С19 Мста-С на російсько-українській війні

Захоплена ЗСУ російська самохідка "Мста-С". Фото: "Мілітарний"

Російські окупанти активно використовували самохідну артилерію, зокрема, гаубицю "Мста-С", ще з часів донбаської війни, у серпні 2014 року під Маріуполем. За час повномасштабної війни росіяни втратили понад двісті цих артилерійських установок у різних модифікаціях.

Донбаська війна 2014-15 років

У перші тижні заворушень на Донбасі, які були спровоковані російськими диверсантами на чолі з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), ворог не використовував серйозну військову техніку. Та після того, як сили АТО успішно звільняли окуповану цими російськими найманцями територію Донецької та Луганської області — країна-агресора ввела на територію України свої регулярні війська. І саме тоді самохідні артилерійські установки "Мста-С" з’явилися на театрі воєнних дій.

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У серпні-вересні 2014 року поява гаубиць 2С19 була зафіксована на Маріупольському напрямку, в районі Новоазовська. Саме тому Перші мінські угоди, підписані у другій половині вересня, передбачали виведення з території України цілої низки російської артилерійської техніки — зокрема, і мала бути виведена і "Мста-С". Та фактично цього не сталося.

Бо у лютому 2015 року у боях за Дебальцеве та на території Луганської області були помічені САУ 2С19М1 збройних сил Російської Федерації. А у селі Байрачки під Алчевськом одна з самоходок "Мста-С" була знищена українськими захисниками в результаті успішного контрбатарейного вогню.

Повномасштабна російсько-українська війна

Після початку великої війни самохідну артилерійську установку "Мста-С" у різних модифікаціях почали використовувати обидві сторони конфлікту. Причому Збройні сили України використовували не тільки власні гаубиці.

Справа в тому, що уже 27 березня 2022 року на території Миколаївської області Сили оборони України відбили у окупантів таку гаубицю. Крім того, на Харківщині, згідно із оперативними повідомленнями, були знищені кілька таких САУ.

Після Слобожанського контрнаступу, внаслідок якого у короткі терміни була звільнена велика територія, ЗСУ захопили велику кількість російської техніки. Серед них були й самохідні артилерійські установки "Мста-С".

Коли ж війна перейшла у позиційний формат, боротьба з ворожою артилерією стала одним із ключових факторів тактичних успіхів на фронті. Українська армія на цьому напрямку діє дуже успішно. Так, на кінець 2023 року було відомо про втрачені росіянами 171 самохідку "Мста-С" та 35 "Мста-СМ2".

Серед них:

знищено — 140 одиниць;

пошкоджено — 13;

покинуто ворогом — 2;

захоплено ЗСУ — 51.

Таким чином, Сили оборони України тільки внаслідок успішних бойових дій отримали у своє розпорядження більше самохідних артилерійських установок "Мста-С" (у різних модифікаціях) більше, ніж мала власних — бо на озброєнні у ЗСУ було 35 таких гаубиць.