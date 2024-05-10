Использование самоходных гаубиц 2С19 Мста-С на российско-украинской войне

Захвачена ВСУ российская самоходка "Мста-С". Фото: "Милитарный"

Российские оккупанты активно использовали самоходную артиллерию, в частности, гаубицу "Мста-С", еще со времен донбасской войны, в августе 2014 года под Мариуполем. За время полномасштабной войны россияне потеряли более двухсот этих артиллерийских установок в разных модификациях.

Донбасская война 2014-15 годов

В первые недели беспорядков на Донбассе, спровоцированных российскими диверсантами во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым), враг не использовал серьезную военную технику. Но после того, как силы АТО успешно освобождали оккупированную этими российскими наемниками территорию Донецкой и Луганской области, страна-агрессора ввела на территорию Украины свои регулярные войска. И тогда самоходные артиллерийские установки "Мста-С" появились на театре военных действий.

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В августе-сентябре 2014 года появление гаубиц 2С19 было зафиксировано на Мариупольском направлении, в районе Новоазовска. Именно поэтому Первые минские соглашения, подписанные во второй половине сентября, предусматривали выведение с территории Украины целого ряда российской артиллерийской техники — в частности, и должно быть выведено и "Мста-С". Но фактически этого не произошло.

Поскольку в феврале 2015 года в боях за Дебальцево и на территории Луганской области были отмечены САУ 2С19М1 вооруженных сил Российской Федерации. А в селе Байрачки под Алчевском одна из самоходок "Мста-С" была уничтожена украинскими защитниками в результате успешного контрбатарейного огня.

Полномасштабная русско-украинская война

После начала войны самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" в различных модификациях начали использовать обе стороны конфликта. Причем вооруженные силы Украины использовали не только собственные гаубицы.

Дело в том, что уже 27 марта 2022 года на территории Николаевской области Силы обороны Украины отбили у окупантов такую гаубицу. Кроме того, в Харьковской области, согласно оперативным сообщениям, были уничтожены несколько таких САУ.

После Слобожанского контрнаступления, в результате которого в короткие сроки была освобождена большая территория, ВСУ захватили большое количество российской техники. Среди них были и самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

Когда война перешла в позиционный формат, борьба с вражеской артиллерией стала одним из ключевых факторов тактических успехов на фронте. Украинская армия в этом направлении действует очень успешно. Так, на конец 2023 года было известно о потерянных россиянами 171 самоходке "Мста-С" и 35 "Мста-СМ2".

Среди них:

уничтожено — 140 единиц;

повреждено — 13;

заброшено врагом — 2;

захвачено ВСУ — 51.

Таким образом, Силы обороны Украины только в результате успешных боевых действий получили в свое распоряжение больше самоходных артиллерийских установок "Мста-С" (в разных модификациях) больше, чем имели собственные — потому что на вооружении в ВСУ было 35 таких гаубиц.