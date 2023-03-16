Як звільнятимуть ЗАЕС, щоб не допустити ядерної катастрофи: відповідь президента "Енергоатома"

Петро Котін

Запорізька атомна електростанція вже рік захоплена росіянами. Тисячі працівників АЕС стали заручниками, енергоблоки відключені від енергосистеми України, а через постійні обстріли, станція часто втрачає живлення і працює на генераторах.

Президент "Енергоатому" Петро Котін розповів про ймовірні сценарії звільнення Запорізької АЕС та про відновлення роботи після деокупації в інтерв'ю BBC.

Скільки буде потрібно часу, щоб відновити роботу станції після деокупації

Як розповів Котін, зараз дуже важко про це сказати, оскільки це буде залежати від ступеня пошкодження енергоблоків.

"Ми не маємо інформації про пошкодження енергоблоків. Вони робили свої споруди там, де їх не повинно бути на АЕС. І вони також мінували територію АЕС, навколо станції. Вони втручаються в роботу обладнання. Ми готові туди зайти, але після того, як туди зайдуть наші військові, які проведуть розмінування. Також є інформація, що вони збираються потягнути з АЕС дуже багато обладнання", — повідомив він.

Яка ситуація на станції після останнього обстрілу 9 березня

За словами Котіна, станція була в режимі блекауту, понад десять годин працювали дизель-генератори. Після цього лінію поновили і зовнішнє живлення почало надходити на ЗАЕС.

"Станцію перевели у нормальний режим експлуатації, якщо його можна назвати нормальним. Станція не працює - чотири енергоблоки у холодному стані, два енергоблоки у гарячому стані. АЕС захоплена росіянами, всі норми радіаційної безпеки на станції порушені", — розповів президент "Енергоатому".

Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Після цієї ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.