Как будут увольнять ЗАЭС, чтобы не допустить ядерной катастрофы: ответ президента "Энергоатома"

Петр Котин

Запорожская атомная электростанция уже год увлечена россиянами. Тысячи работников АЭС стали заложниками, энергоблоки отключены от энергосистемы Украины, а из-за постоянных обстрелов станция часто теряет питание и работает на генераторах.

Президент "Энергоатома" Петр Котин рассказал о возможных сценариях увольнения Запорожской АЭС и о возобновлении работы после деоккупации в интервью BBC.

Сколько потребуется времени, чтобы возобновить работу станции после деоккупации

Как рассказал Котин, сейчас очень трудно сказать, поскольку это будет зависеть от степени повреждения энергоблоков.

"У нас нет информации о повреждении энергоблоков. Они делали свои сооружения там, где их не должно быть на АЭС. И они также миновали территорию АЭС, вокруг станции. Они вмешиваются в работу оборудования. Мы готовы туда зайти, но после того, как туда зайдут наши военные, которые проведут разминирование. Также есть информация, что они собираются потянуть из АЭС очень много оборудования", — сообщил он.

Какая ситуация на станции после последнего обстрела 9 марта

По словам Котина, станция была в режиме блэкаута, более десяти часов работали дизель-генераторы. После этого линию возобновили и внешнее питание начало поступать на ЗАЭС.

"Станцию перевели в нормальный режим эксплуатации, если его можно назвать нормальным. Станция не работает — четыре энергоблока в холодном состоянии, два энергоблока в горячем состоянии. АЭС захвачена россиянами, все нормы радиационной безопасности на станции нарушены", — рассказал президент "Энергоатома".

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности, российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, которая питала Запорожскую атомную электростанцию.

После этой ракетной атаки рф в связи с рисками, которые несет для Украины и мира российская оккупация электростанции, 49 государств и Евроатом обратились в Совет руководителей МАГАТЭ с заявлением, что россия должна покинуть Запорожскую АЭС.