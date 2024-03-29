Яка ситуація на фронті зараз — Сирський розповів про важкі бої

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно непроста, але на війні не може бути легко. Попри перевагу російських військ у боєприпасах, Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.

Про це Головнокомандувач розповів в інтерв'ю Укрінформу у п'ятницю, 29 березня.

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Яка ситуація на фронті станом на 29 березня

Сирський розповів, що наразі ситуація на фронті дійсно складна, але там вона не буває іншою. За його словами, війна кожен день вимагає максимального напруження як солдатів, так і офіцерів. Але ми не стоїмо лише в обороні, а й щодня просуваємось вперед на різних напрямках.

"Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", — заявив Головнокомандувач.

Він додав, що російські окупанти продовжують нарощувати зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Вони традиційно не зважають на втрати і продовжують застосовувати тактику масованих штурмів. На певних напрямках щодоби підрозділи Сил оборони України відбивають по кілька десятків атак.

Водночас однією із проблем на фронті є ворожі КАБи. Сирський розповів, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, росіяни ведуть щільний артилерійський та мінометний вогонь. За його словами, ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1.

"Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї", — зазначив Головнокомандувач.

Втрати окупантів за лютий-березень

Сирський наголосив, що Збройні сили завдають колосальних втрат ворогу. Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту, що доводить — окупанти ніде не можуть почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними головкома, лише за лютий-березень загарбники втратили:

понад 570 танків,

близько 1 430 бойових броньованих машин,

майже 1 680 артилерійських систем,

64 системи ППО.

Одна із головних цілей нашої армії — не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій.

Нагадаємо, нещодавно Сирський назвав запоруку переваги над ворогом. Він вважає, що наша перевага — технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи.

Крім того, 14 березня Головнокомандувач повідомив, що на Запорізькому напрямку командування почало проведення ротацій в бригадах. Таким чином вдасться стабілізувати обстановку і покращити морально-психологічний стан воїнів.