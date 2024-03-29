Какая ситуация на фронте сейчас — Сырский рассказал о тяжелых боях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте сейчас действительно непростая, но на войне не может быть легко. Несмотря на преимущество российских войск в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

Об этом Главнокомандующий рассказал в интервью Укринформу в пятницу, 29 марта.

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Сырский рассказал, что ситуация на фронте действительно сложная, но там она не бывает другой. По его словам, война каждый день требует максимального напряжения как солдат, так и офицеров. Но мы не стоим только в обороне, но и каждый день продвигаемся вперед по разным направлениям.

"В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", — заявил Главнокомандующий.

Он добавил, что российские оккупанты продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Они традиционно не учитывают потери и продолжают применять тактику массированных штурмов. На определенных направлениях ежесуточно подразделения Сил обороны Украины отбивают по несколько десятков атак.

Одновременно одной из проблем на фронте являются вражеские КАБы. Сырский рассказал, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет управляемые авиабомбы, которые разрушают наши позиции. Кроме того, россияне ведут плотный артиллерийский и минометный огонь. По его словам, еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1.

"Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается нас догнать в этом эффективном виде оружия", — отметил Главнокомандующий.

Потери оккупантов за февраль-март

Сырский подчеркнул, что Вооруженные силы наносят колоссальные потери врагу. Наши артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта, что доказывает — оккупанты нигде не могут чувствовать себя в безопасности, также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным главкома, только за февраль-март захватчики потеряли:

более 570 танков,

около 1 430 боевых бронированных машин,

почти 1680 артиллерийских систем,

64 системы ПВО.

Одна из главных целей нашей армии — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий.

Напомним, недавно Сырский назвал залог превосходства над врагом. Он считает, что наше преимущество — технологии. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы.

Кроме того, 14 марта Главнокомандующий сообщил, что на Запорожском направлении командование начало проведение ротаций в бригадах. Таким образом, удастся стабилизировать обстановку и улучшить морально-психологическое состояние воинов.