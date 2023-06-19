Яке покарання чекає на чоловіків, які не повернулися з-за кордону
Військовозобов’язані, які не повернулися до України після завершення терміну перебування за кордоном, не можуть бути покарані. Постанова КМУ, за якою їх випустили з України, не передбачає жодної відповідальності.
Цю ситуацію роз’яснив адвокат Богдан Пересада.
Чим регулюється виїзд військовозобов’язаних за кордон
Богдан Пересада зазначив, що процес виїзду військовозобов’язаних громадян України за кордон визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Згідно із цією постановою, водії, що здійснюють:
- перевезення для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;
- перевезення медичних та гуманітарних вантажів;
можуть перебувати за межами України не більше 30 днів з моменту перетину державного кордону.
Яке покарання чекає на порушників постанови
Адвокат нагадав, що, згідно із Конституцією України, засади цивільно-правової відповідальності визначають винятково закони України.
Постанова Кабінету міністрів не є законом, тому вона не може встановлювати жодну адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Відповідно, жодного покарання за неповернення до України після завершення 30-денного терміну не існує.
"Ні Кодекс України про адміністративні правопорушення, ні Кримінальний кодекс України не містять прямих норм, які б передбачали відповідальність саме за таке порушення", — підкреслив Богдан Пересада.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.
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