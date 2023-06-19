Яке покарання чекає на чоловіків, які не повернулися з-за кордону

Державний кордон України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Військовозобов’язані, які не повернулися до України після завершення терміну перебування за кордоном, не можуть бути покарані. Постанова КМУ, за якою їх випустили з України, не передбачає жодної відповідальності.

Цю ситуацію роз’яснив адвокат Богдан Пересада.

Читайте також:

Чим регулюється виїзд військовозобов’язаних за кордон

Богдан Пересада зазначив, що процес виїзду військовозобов’язаних громадян України за кордон визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Згідно із цією постановою, водії, що здійснюють:

перевезення для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;

перевезення медичних та гуманітарних вантажів;

можуть перебувати за межами України не більше 30 днів з моменту перетину державного кордону.

Яке покарання чекає на порушників постанови

Адвокат нагадав, що, згідно із Конституцією України, засади цивільно-правової відповідальності визначають винятково закони України.

Постанова Кабінету міністрів не є законом, тому вона не може встановлювати жодну адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Відповідно, жодного покарання за неповернення до України після завершення 30-денного терміну не існує.

"Ні Кодекс України про адміністративні правопорушення, ні Кримінальний кодекс України не містять прямих норм, які б передбачали відповідальність саме за таке порушення", — підкреслив Богдан Пересада.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Також ми писали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною.