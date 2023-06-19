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Какое наказание ждет мужчин, которые не вернулись из-за границы

19 июня 2023 08:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Какое наказание ждет мужчин, которые не вернулись из-за границы
Государственная граница Украины. Фото: Западное региональное управление ГНСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Военнообязанные, которые не вернулись в Украину по истечении срока пребывания за границей, не могут быть наказаны. Постановление КМУ, согласно которому их выпустили из Украины, не предусматривает никакой ответственности.

Эту ситуацию разъяснил адвокат Богдан Пересада.

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Чем регулируется выезд военнообязанных за границу

Богдан Пересада отметил, что процесс выезда военнообязанных граждан Украины за границу определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Согласно этому постановлению, водители, осуществляющие:

  • перевозки для нужд ВСУ или других военных формирований;
  • перевозки медицинских и гуманитарных грузов;

могут находиться за пределами Украины не более 30 дней с момента пересечения государственной границы.

Какое наказание ждет нарушителей постановления

Адвокат напомнил, что согласно Конституции Украины основы гражданско-правовой ответственности определяют исключительно законы Украины.

Постановление Кабинета Министров не является законом, поэтому оно не может устанавливать никакую административную или уголовную ответственность.

Соответственно, никакого наказания за невозвращение в Украину по истечении 30-дневного срока не существует.

"Ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, предусматривающих ответственность именно за такое нарушение", — подчеркнул Богдан Пересада.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Также мы писали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.

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