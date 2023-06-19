Какое наказание ждет мужчин, которые не вернулись из-за границы

Государственная граница Украины. Фото: Западное региональное управление ГНСУ

Военнообязанные, которые не вернулись в Украину по истечении срока пребывания за границей, не могут быть наказаны. Постановление КМУ, согласно которому их выпустили из Украины, не предусматривает никакой ответственности.

Эту ситуацию разъяснил адвокат Богдан Пересада.

Читайте также:

Чем регулируется выезд военнообязанных за границу

Богдан Пересада отметил, что процесс выезда военнообязанных граждан Украины за границу определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Согласно этому постановлению, водители, осуществляющие:

перевозки для нужд ВСУ или других военных формирований;

перевозки медицинских и гуманитарных грузов;

могут находиться за пределами Украины не более 30 дней с момента пересечения государственной границы.

Какое наказание ждет нарушителей постановления

Адвокат напомнил, что согласно Конституции Украины основы гражданско-правовой ответственности определяют исключительно законы Украины.

Постановление Кабинета Министров не является законом, поэтому оно не может устанавливать никакую административную или уголовную ответственность.

Соответственно, никакого наказания за невозвращение в Украину по истечении 30-дневного срока не существует.

"Ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, предусматривающих ответственность именно за такое нарушение", — подчеркнул Богдан Пересада.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Также мы писали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.