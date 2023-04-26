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Яке покарання загрожує військовозобов'язаним через неявку за повісткою на відправлення

26 квітня 2023 20:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Яке покарання загрожує військовозобов'язаним через неявку за повісткою на відправлення
Районний військовий комісаріат у Запоріжжі. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні існує кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування , але вона настає лише після того, як людина з'явилася хоча б один раз до військкомату. Це відбувається після того, як йому видано повістку на відправлення.

Про це повідомив адвокат Тарас Никифорчук у своєму YouTube-каналі, передає УНІАН.

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У повідомленні йдеться, що якщо військовозобов'язаний не є за цим порядком, комісія пройдена, і співробітники центру комплектування можуть написати заяву, на підставі якої поліція почне розслідування.

Однак, якщо військовозобов'язаний має відстрочку або буде визнаний військово-лікарською комісією непридатним до військової служби, йому не буде видано повістку на відправлення до військ.

Сьогодні центри комплектування можуть використовувати різні способи залучення військовозобов'язаних. Вони можуть надсилати розсилки та кидати їх у поштову скриньку, в яких вказується можлива кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування. Проте ігнорування цих попереджень не призведе до відповідальності.

За словами адвоката Тараса Никифорчука, мета таких попереджень полягає у залученні людей до центру комплектування для поповнення збройних сил. Він зазначає, що ці попередження не є офіційними документами й не можуть бути підставою для кримінального переслідування.

Нагадаємо, що в Україні чоловіки з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання.

За словами правознавця Івана Лібермана, призвати до лав ЗСУ можуть осіб з інвалідністю ІІІ групи. Причому йдеться не про всіх, а лише тих, хто має відносно легкі розлади здоров'я, з якими можна проходити службу.

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