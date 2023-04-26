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Какое наказание грозит военнообязанным из-за неявки за повесткой на отправку

26 апреля 2023 20:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Какое наказание грозит военнообязанным из-за неявки за повесткой на отправку
Районный военный комиссариат в Запорожье. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ему выдана повестка на отправку. 

Об этом сообщил адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале, передает УНИАН.

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В сообщении говорится, что если военнообязанный не является по этой повестке, комиссия пройдена, и сотрудники центра комплектования могут написать заявление, на основании которого полиция начнет расследование.

Однако, если военнообязанный имеет отсрочку или будет признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, ему не будет выдана повестка на отправку в войска.

Сегодня центры комплектования могут использовать различные способы, чтобы привлечь военнообязанных. Они могут присылать рассылки и бросать их в почтовый ящик, в которых указывается возможная уголовная ответственность за неявку в центр комплектования. Однако, игнорирование этих предупреждений не приведет к ответственности.

По словам адвоката Тараса Никифорчука, цель таких предупреждений заключается в привлечении людей в центр комплектования для пополнения вооруженных сил. Он отмечает, что эти предупреждения не являются официальными документами и не могут служить основанием для уголовного преследования.

Напомним, что в Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства.

По словам правоведа Ивана Либермана, призвать в ряды ВСУ могут лиц с инвалидностью ІІІ группы. Причем речь идет не обо всех, а лишь о тех, кто имеет относительно легкие расстройства здоровья, с которыми можно проходить службу.

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