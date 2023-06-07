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Які фейки поширюють росіяни про руйнування Каховської ГЕС

7 червня 2023 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які фейки поширюють росіяни про руйнування Каховської ГЕС
Дим здіймається внаслідок руйнування Каховської ГЕС, а вода підступає до будинків місцевих жителів. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС і традиційно уникають відповідальності за зроблене. Однак є низка фактів, що вказують на причетність РФ до цієї катастрофи.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI.

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Фейки Росії про підрив Каховської ГЕС

Пропагандисти Кремля поширюють три основні фейки щодо відповідальності за підрив Каховської ГЕС.

"Українські війська вдарили по ГЕС з РСЗВ "Вільха". Зазначається, що дамбу підірвано зсередини, що могли зробити лише росіяни, оскільки вона перебуває під окупацією з 2022 року. Контроль над об'єктом належав військовослужбовцям 205 мотострілецької бригади ЗС РФ, які відповідальні за підрив. 

"Гребля зруйнувалася сама". При будівництві дамби враховували природні чинники, тому вона не могла зруйнуватися сама по собі. За словами гідролога Костянтина Данька, споруда була знищена російськими окупантами.

"Руйнування греблі малоймовірне, не варто панікувати". В "Укргідроенерго" розповіли, що Каховська ГЕС безповоротно зруйнована. Населені пункти, що розміщені поруч дамби, затоплені, відбувається евакуація.

Нагадаємо, що полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів у ефірі Новини.LIVE про причини знищення Каховської ГЕС. Він також висловив свою думку щодо контрнаступу ЗСУ.  

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