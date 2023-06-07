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Какие фейки распространяют россияне о разрушении Каховской ГЭС

7 июня 2023 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие фейки распространяют россияне о разрушении Каховской ГЭС
Дым поднимается в результате разрушения Каховской ГЭС, а вода подступает к домам местных жителей. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС и традиционно избегают ответственности за проделанное. Однако существует ряд фактов, указывающих на причастность РФ к этой катастрофе.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI.

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Пропагандисты Кремля распространяют три основных фейка по ответственности за подрыв Каховской ГЭС.

"Украинские войска ударили по ГЭС по РСЗО "Ольха". Отмечается, что дамба взорвана изнутри, что могли сделать только россияне, поскольку она находится под оккупацией с 2022 года. Контроль над объектом принадлежал военнослужащим 205 мотострелковой бригады ВС РФ, которые отвечают подрыв.

"Плотина разрушилась сама". При строительстве дамбы учитывали природные факторы, потому она не могла разрушиться сама по себе. По словам гидролога Константина Данько, сооружение было уничтожено российскими оккупантами.

"Разрушение плотины маловероятно, не стоит паниковать". В "Укргидроэнерго" рассказали, что Каховская ГЭС безвозвратно разрушена. Населённые пункты, расположенные рядом с дамбой, затоплены, происходит эвакуация.

Напомним, что полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире Новини.LIVE о причинах уничтожения Каховской ГЭС. Он также высказал свое мнение по поводу контрнаступления ВСУ.

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