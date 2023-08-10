Мобілізація в Україні: кого призвуть до лав ЗСУ першочергово восени 2023 року

Українські військовослужбовці на військових навчаннях у Житомирській області. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters

Другий рік в Україні триває війна. Воєнний стан та загальна мобілізація були продовжені до 15 листопада. Тож до лав ЗСУ й надалі призиватимуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Розбираємося, які є хвилі мобілізації в Україні та кого першочергово призиватимуть на військову службу цієї осені.

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Що відомо про хвилі мобілізації в Україні

В Україні існують чотири хвилі мобілізації:

1. Перша хвиля

Сюди відносять так званий оперативний резерв — це насамперед військові, які вже мають бойовий досвід, зокрема чоловіки до 40 років, які служили в АТО або ООС.

2. Друга хвиля

У цю хвилю входять колишні строковики та контрактники, які мали військовий досвід до 2014 року.

3. Третя хвиля

Це вже мобілізаційний резерв. На цьому етапі призивають до військової служби офіцерів запасу, які не увійшли до попередніх хвиль мобілізації, а також чоловіків, які в університетах закінчили військову кафедру.

4. Четверта хвиля

До останньої хвилі відносять так званий громадський резерв. Це означає, що на військову службу можуть призвати усіх чоловіків України, які не мають протипоказань за віком чи станом здоров'я.

Чому хвилі мобілізації насправді не діють

Варто зауважити, що ще в січні поточного року очільник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявляв, що в Україні не діють хвилі мобілізації, адже призов у зв'язку з війною триває постійно.

Про це свідчить і указ президента України "Про загальну мобілізацію", відповідно до якого Генеральний штаб України визначає черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Водночас треба враховувати, що кожен регіон має свій мобілізаційний план, проте його не озвучують, адже цю інформацію може використати ворог.

Мобілізація в Україні восени. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кого призвуть до лав ЗСУ першочергово восени 2023 року

Призову підлягають:

придатні та обмежено придатні чоловіки у віці від 27 до 60 років з наявністю військового досвіду, і без нього (після того, як президент України підпише закон №9281 мобілізувати зможуть з 25 років);

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі або резерві;

зняті і виключені з військового обліку чоловіки, які були визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану (якщо вони не мають права на відстрочку або не засуджені за тяжкий злочин).

Також за власним бажанням до лав ЗСУ можуть вступити:

призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу в лавах ЗСУ (вони підписують контракт із ЗСУ);

строковики, у яких строк військової служби закінчився під час воєнного стану, але був подовжений понад установлені строки та які під час воєнного стану прослужили не менше шести місяців;

жінки, придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, (служать за місцем проживання);

громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

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